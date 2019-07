KINA

České Budějovice

Letní kino Háječek

Zelená kniha/ americké komediální drama,

vstupné 50 Kč 21.30

Multikino CineStar, Čtyři Dvory

Annabelle 3 titulky 18.45, 20

Avengers: Endgame titulky 12.15

Kořist titulky 11.10, 13.10, 17.10, 19.10, 20.30, 21.10

Muži v černém: Globální hrozba dabing 20.10

Podfukářky titulky 16.45, 21

Spider-Man: Daleko od domova dabing 12, 13, 14.40 15.40, 17.20, 20

Spider-Man: Daleko od domova titulky 18.20, 21

Spolujízda titulky 12.30, 14.45, 17, 19.15, 21.30

Tajný život mazlíčků 2 dabing 12, 14, 14.45, 16, 18

Uzly a pomeranče 12.40, 15.45, 17.50

Willy a kouzelná planeta dabing 11, 12.30, 14.30, 15.10, 16.30, 18.30

Multikino CineStar, IGY Centrum

Spider-Man: Daleko od domova titulky Atmos 14.50, 17.45, 20.30

Spider-Man: Daleko od domova 3D dabing 14.30, 20

Willy a kouzelná planeta 3D dabing 12, 14, 16

Aladin dabing 16.10

Annabelle 3 titulky 17.20, 19.40, 22

Avengers: Endgame titulky 20.10

Kořist titulky 14.10, 18, 20, 22

Late Night titulky 19, 21.15

Spider-Man: Daleko od domova dabing 11.50, 12, 12.40, 15.20, 17.20, 18, 20.45

Spider-Man: Daleko od domova titulky 21.30

Spolujízda titulky 11.50, 17.10, 19.30, 21.45

Tajný život mazlíčků 2 dabing 11.20, 12, 13.20, 14, 15.20, 16

Uzly a pomeranče 11, 13, 15, 18

Willy a kouzelná planeta dabing 11, 13, 15, 17

Yesterday titulky 18.50

DIVADLA

Nádvoří radnice

Radniční léto

Divadlo potulného čajovníka: O princezně Vřeštilce,

vstupné 60 Kč 18

POŘADY

Jihočeské muzeum

Dukelská 1

Bezplatná poradna pro houbaře 14.30 – 16.30

Náměstí Př. Otakara II.

Exteriérová výstava Když století městem proletí;

komentovaná prohlídka s historikem Janem Schinkem 10

Úterý 16. července 2019

Poznávání za úplňků

Večerní vycházka po Českých Budějovicích s názvem Po stopách králova zpovědníka, vede archeoložka Jihočeského muzea Zuzana Thomová; sraz před budovou muzea ve 20 h; předprodej vstupenek na recepci muzea

Tvrz Žumberk u Nových Hradů

Za historií a architekturou Žumberku; prohlídka tvrze s výkladem o historii, vede kastelán Roman Josefík, vstupenky na pokladně tvrze v den vycházky 20.30

České Budějovice

Náměstí Př. Otakara II.

Hudební večery

BezNOT/latin-funk 19

Při nepříznivém počasí se koncert bude konat na radničním nádvoří

Hrad Nové Hrady

Dětské prohlídky hradu s hraběnkou Terezií a služkami Květuší a Zlatuší – pro děti od 3 do 8 let, jednotné vstupné od 3 let 120 Kč,

předprodej a další informace na www.hrad-novehrady.cz

9.30, 12 a 15.30

UPOZORNĚNÍ

Od 15. července až do 29. září bude uzavřena část českobudějovické Lidické třídy;

úplná uzavírka se týká vozidel nad 6 tun, pro vozidla do 6 tun a autobusovou dopravu

bude silnice průjezdná s omezeními.