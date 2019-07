Úterý 16. července 2019

KINA

Týn nad Vltavou

Kino Sokolovna

Ženy v běhu/česká komedie 19.30

České Budějovice

Letní kino Háječek

Bohemian Rhapsody/ americko-britský životopisný hudební film,

vstupné 50 Kč 21.30

DIVADLA

Nádvoří radnice

Téměř divadelní společnost: Zlatá husa a Modrý kahanec/

pohádky pro děti, vstupné 60 Kč 18

Týn nad Vltavou

Otáčivé hlediště

DS Vltavan: Lucerna; premiérový titul podle stejnojmenné hry

Aloise Jiráska 21.30

KONCERTY

Náměstí Př. Otakara II.

BezNOT/latin-funk, vstup zdarma 19

V případě nepříznivého počasí se koncert bude konat

na radničním nádvoří

KD Slavie, letní scéna

Letní festival: Naked Professors + Budweis Drunken Bastards,

vstup zdarma 18

POŘADY

Poznávání za úplňků

Večerní vycházka po Českých Budějovicích s názvem

Po stopách králova zpovědníka, vede archeoložka Jihočeského muzea

Zuzana Thomová; sraz před budovou muzea ve 20 h; předprodej vstupenek

na recepci muzea

Tvrz Žumberk u Nových Hradů

Za historií a architekturou Žumberku; prohlídka tvrze s výkladem o historii,

vede kastelán Roman Josefík, vstupenky na pokladně tvrze

v den vycházky 20.30

Hrad Nové Hrady

Dětské prohlídky hradu s hraběnkou Terezií a služkami Květuší a Zlatuší –

pro děti od 3 do 8 let, jednotné vstupné od 3 let 120 Kč,

předprodej a další informace na www.hrad-novehrady.cz

9.30, 12 a 15.30

Další prohlídky se budou konat 25. 7. a 22. 8. ve stejných časech

a 23. 8. od 9.35, 12.05 a 15.05 h

Včelná, Kulturní dům

Další taneční večer připravil místní Senior klub a zve na něj nejen seniory;

k tanci i poslechu bude hrát a příjemnou pohodu vytvářet kapela Lipenka,

vstupné 50 Kč 17.30 – 21.30

Hluboká nad Vltavou

Jihočeská zoo

Večerní komentované prohlídky; konají se v červenci a srpnu,

vždy v úterý a v pátek

Nutná rezervace na tel. 724 846 142 (v pracovní dny 8 – 15 h),

více na www.zoohluboka.cz

Středa 17. července 2019

České Budějovice

Galerie Na dvorku

Hroznová 8

Komponovaný pořad; vystoupí písničkářka Katka Hajná a hosté 19.30

TIP NA na 28. července 2019

Trhové Sviny, kostel Nanebevzetí Panny Marie

V rámci hudebního festivalu Jihočeské Nové Hrady vystoupí v neděli 28. července

od 20 h: Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo, Žofie Vokálková – flétna,

Jitka Navrátilová – cembalo.

Z výstavní nabídky

Borovany, pivovarský sál na nádvoří kláštera

Afrika – země protikladů

Výstava fotografií Zoo Dvorec/otevřeno po – ne 9 – 17.30 h/do 31. července

Hluboká nad Vltavou

Galerie Knížecí dvůr

3x Schel;

Alena Schelová:olejomalby, Petr Schel: sochy, Jaromír Schel: asambláže/

otevřeno 10 – 16 h/do 18. července

České Budějovice

Rabenštejnská věž

Panská 4

Antonín Kašpar

Romulovy lodě a bílé obrazy

Tento sochař a výtvarník je znám svými exteriérovými monumentálními objekty,

výstava ho představí jako výtvarníka – k vidění jsou jeho „bílé obrazy“/do 30. září

Solnice, Piaristické náměstí

Interaktivní výstava Leonardo (u příležitosti 500. výročí úmrtí Leonarda da Vinci)

Návštěvníci hravou formou objeví Leonardovo myšlení, tvorbu, vynálezy a poznání

napříč všemi vědami/otevřeno út – ne 11 – 18 h/do 8. září

Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1

50 let Čtyřlístku

Výstava k 50. výročí vydání prvního čísla komiksu Čtyřlístek/do 31. srpna