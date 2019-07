Středa 24. července 2019

KINA

České Budějovice

Letní kino Háječek

Po čem muži touží/ česká komedie, vstupné 50 Kč 21.45

DIVADLA

Radniční nádvoří

Radniční léto

Divadlo potulného čajovníka: Pohádky po telefonu 18

Týn nad Vltavou

Otáčivé hlediště

DS Vltavan: Lucerna; premiérový titul podle stejnojmenné hry

Aloise Jiráska 21.30

KONCERTY

České Budějovice

Klub K2, Sokolský ostrov 1

Středy před K2

Top Dream Company + Tarapaca;

vstupné dobrovolné určeno pro Centrum Arpida 18.30

Hluboká nad Vltavou

Sál Alšovy jihočeské galerie

Hudební festival – 63. hudební léto

Zahajovací koncert festivalu: Dasha a kapela Martina Kumžáka 20

POŘADY

České Budějovice

Náměstí Přemysla Otakara II.

Exteriérová výstava Když století městem proletí –

srovnávací fotografie o velikosti 170 x 220 cm;

komentovaná prohlídka s autorem výstavy Milanem Binderem 16

Borovany

Borůvková zahrada

Borůvkové tvoření 16

Pohádka divadla Kapsa Andělská Hora: Zvířátka a loupežníci,

vstupné 30 Kč 18

VÝSTAVY

Rudolfov

Hornické muzeum

Léčivé obrazy – prodejní výstava Ireny Kovářové;

otevřeno st – ne 11 – 17 h, vstupné zdarma/do 25. srpna

České Budějovice

Galerie Nahoře

Ján Šmok – Pocta osobnosti; výstava je věnována významné

pedagogické a tvůrčí osobnosti čsl. fotografie 2. poloviny 20. století

Otevřeno po – pá 9 – 17 hodin/do 18. srpna

Čtvrtek 25. července 2019

Galerie Na dvorku Hroznová 8

Předvádění tradičních lidových řemesel

Alena Reindlová: malování na keramiku,

Jaroslava Poláková: výrobky z přírodnin 12 – 18

Hrad Nové Hrady

Dětské prohlídky hradu s hraběnkou Terezií a služkami Květuší a Zlatuší –

pro děti od 3 do 8 let, jednotné vstupné od 3 let 120 Kč,

předprodej a další informace na www.hrad-novehrady.cz

9.30, 12 a 15.30

Prohlídky se budou konat 25. 7. a 22. 8. v uvedených časech

a 23. 8. od 9.35, 12.05 a 15.05 h

Týn nad Vltavou

Kostel sv. Jakuba

Svatojakubský koncert; na varhany bude hrát Přemysl Kšica,

vstupné 120 Kč 19