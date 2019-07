Čtvrtek 25. července 2019

KINA

Lišov, Kino Svět

Aladin 20

Trhové Sviny

Bez věcí nad věcí 20.15

České Budějovice

Letní kino Háječek

Bohemian Rhapsody, vstupné 50 Kč 21.15

Multikino CineStar, Čtyři Dvory

Lví král 3D dabing 11, 13.30, 16, 18.30

Annabelle 3 titulky 18.20

Avengers: Endgame titulky 11.50

Bez věcí nad věcí dabing 12.50

Dětská hra titulky 17.10, 19.10, 20, 21.10

Diego Maradona titulky 21.20

Ibiza titulky 15.20, 17.20, 19.20

Lví král dabing 11.30, 12.30, 14, 15, 16.30, 17.30, 19, 20, 21.30

Muži v černém: Globální hrozba dabing 15.15

Podfukářky titulky 20.40

Spider-Man: Daleko od domova dabing 11.50, 13, 14.30, 15.40, 17.45, 20.30

Spider-Man: Daleko od domova titulky 21

Tajný život mazlíčků 2 dabing 11, 11.50, 13.50, 15.50, 17.50

Multikino CineStar, IGY Centrum

Lví král titulky Atmos 16.30, 19

Spider-Man: Daleko od domova titulky Atmos 13.50, 21.30

Lví král 3D dabing 11, 13.30, 16, 18.30

Aladin dabing 13

Annabelle 3 titulky 17.15, 19.30, 21.45

Bez věcí nad věcí dabing 17, 19.20, 21.50

Dětská hra titulky 14, 18, 20, 22

Diego Maradona titulky 21

Ibiza titulky 11, 15.40, 17.40, 19.40, 21.40

Lví král dabing 11.40, 12.30, 14.10, 15, 16.40, 17.30, 19.10, 20, 21.40

Spider-Man: Daleko od domova dabing 11, 12.40, 15.20, 18, 20.40

Tajný život mazlíčků 2 dabing 11, 12, 13, 15, 16

Willy a kouzelná planeta dabing 11.15, 13.15, 15.15

DIVADLA

Radniční nádvoří

Divadlo ŠUS: Červená Karkulka 18

KONCERTY

Nám. Přemysla Otakara II.

Výborný trio/jazz-funk;

v případě nepřízně počasí se koncert uskuteční

na radničním nádvoří, vstup zdarma 19

KD Slavie, letní scéna

Letní festival: The Rozladěn + Aerbo 18 – 22

Týn nad Vltavou

Kostel sv. Jakuba

Svatojakubský koncert; na varhany bude hrát Přemysl Kšica,

vstupné 120 Kč 19

POŘADY

České Budějovice

Galerie Na dvorku Hroznová 8

Předvádění tradičních lidových řemesel

Alena Reindlová: malování na keramiku,

Jaroslava Poláková: výrobky z přírodnin 12 – 18

HIV poradna, Česká 20

Bezplatné anonymní testování na HIV a další

pohlavně přenosné nemoci, poradenství 15 – 18

Hrad Nové Hrady

Dětské prohlídky hradu s hraběnkou Terezií a služkami Květuší a Zlatuší –

pro děti od 3 do 8 let, jednotné vstupné od 3 let 120 Kč,

předprodej a informace na www.hrad-novehrady.cz

9.30, 12 a 15.30

Pátek 26. července 2019

Borovany, borůvková zahrada

Matěj Ptaszek & St. Johny Stehlík/bluesový večer,

vstupné: v předprodeji 80 Kč, na místě 120 Kč 20

Buškův hamr

Svět muzikálu/hudební pořad 19