KINA

Hluboká nad Vltavou

Letní kino

Mamma Mia! Here We Go Again 21

Lišov, Kino Svět

Pavarotti 20

Trhové Sviny

Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw 20.15

České Budějovice

Letní kino Háječek

Bohemian Rhapsody, vstupné 50 Kč 21.15

Multikino CineStar, Čtyři Dvory

Lví král 3D dabing 15.10

Dětská hra titulky 19.40

Diego Maradona titulky 21.40

Lví král dabing 12.30, 15.10, 17.40, 20.10

Muži v černém: Globální hrozba dabing 13

Podfukářky titulky 11

Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw titulky 11.30, 14.20, 17.10, 18.50, 20, 21.40

Slunovrat titulky 15.30, 18.30, 20.50, 21.30

Spider-Man: Daleko od domova dabing 12.50, 15.30, 18.10

Tajný život mazlíčků 2 dabing 11, 13.10, 17.40

Tlapková patrola dabing 11, 12.40, 14.20, 15.50, 17.20

Multikino CineStar, Igy Centrum

Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw titulky Atmos 11,45, 14.30, 17.15, 20

Lví král 3D dabing 13.10, 15.30, 18

Aladin dabing 11.40

Annabelle 3 titulky 17, 21.15

Bez věcí nad věcí dabing 19.15, 21.45

Dětská hra titulky 22

Ibiza titulky 14.15

Lví král dabing 11.15, 12.30, 13.45, 15, 16.15, 17.30, 18.45, 20

Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw titulky 15.40, 18.20, 19.15, 21.10

Slunovrat titulky 16.15, 18, 21

Spider-Man: Daleko od domova dabing 12.50, 16.10, 18.50, 20.30, 21.30

Tajný život mazlíčků 2 dabing 12, 14, 16

Tlapková patrola dabing 11, 11.30, 11.40, 12.30, 13, 14, 14.40, 15.30

DIVADLA

Nádvoří radnice

Radniční léto

Divadlo 100 opic: Zimní pohádka 18

Hluboká nad Vltavou

Zámecká jízdárna Alšovy jihočeské galerie

Kulturní společnost Alta: Poslední sbohem Jakuba Krčína

Komedie o největším staviteli českých rybníků 20

KONCERTY

České Budějovice

Náměstí Přemysla Otakara II.

Pampalini Funky Jam/ funk, vstupné zdarma; ¨

v případě špatného počasí se koncert přesouvá na radniční nádvoří 19

KD Slavie, letní scéna

Jirsíkova 2

Letní festival: kapela Smutný Karel,

afterparty v klubu Velbloud, vstupné zdarma/ dobrovolné 18 – 22

POŘADY

HIV poradna, Česká 20

Bezplatné anonymní testování na HIV i další pohlavně přenosné nemoci,

poradenství; koná se každý čtvrtek 15 – 18

VÝSTAVY

Borovany, výstavní síň prelatury kláštera

Země sluncem prozářená

Výstava fotografií Alfréda Šupíka

a obrazů Jeanne Stiak, Bernarda Delacote a Václava Štěpána

vernisáž 1. srpna v 18 h

Pátek 2. srpna 2019

Hluboká nad Vltavou

Sál Alšovy jihočeské galerie

Cestou necestou

Zábavný pořad Miroslava Donutila s autogramiádou 20

Byňov

Penzion Kamínek

Michal Prokop a Framus Five, afterparty Jiří Schelinger Memory Band 20

České Budějovice

Náměstí Přemysla Otakara II.

Metroklub Big Band s hosty,

vstup zdarma 20 – 22

TIP NA 4. srpna 2019

Chrášťany

Na 21. setkání helikonkářů zve Sbor dobrovolných hasičů Chrášťany.

Konat se bude v neděli 4. srpna od 14 h na letním parketu.