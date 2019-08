KINA

Lišov

Tenkrát v Hollywoodu 20

Trhové Sviny

Tenkrát v Hollywoodu 20.15

DIVADLA

České Budějovice

Nádvoří radnice

Radniční léto: Ulhaná princezna 18

Hluboká nad Vltavou

Zámecká jízdárna AJG

Poslední sbohem Jakuba Krčína 20

Nové Hrady

Státní hrad – nádvoří

Divadelní představení pro děti – O princezně, Luciášovi a makových buchtách 18

KONCERTY

České Budějovice

Letní kino Háječek

Jarek Nohavica 20

Náměstí Přemysla Otakara II.

Hudební večery na náměstí – ONI 19

KD Slávie – letní scéna

Letní festival: The River Of The Lost Souls a After Rain 18

České Budějovice - Jihočeské muzeum

Domovní znamení a jiná výzdoba průčelí měšťanských domů, vycházku vede Jiří Peltan 20.30

Galerie Na dvorku

Inspirace tradicí lidových řemesel (šité výrobky z textilu, zdobení perníčků) 12 – 18

Žumberk

Tvrz

Za historií a architekturou Žumberku, vede Roman Josefík 20.30