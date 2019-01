České Budějovice - Kam se můžete vypravit za zábavou i poučením na Českobudějovicku

Čtvrtek 10. ledna 2019



KINA

Lišov, Kino Svět

Robin Hood 20



Trhové Sviny

Utop se, nebo plav 19.30



České Budějovice

Kino Kotva, Lidická tř.

Bohemian Rhapsody 17.30

Svátky klidu a míru 20.15



Multikino CineStar, IGY Centrum

Bohemian Rhapsody Atmos 14.30, 17.15, 20

Raubíř Ralf a internet 3D dabing 13.15, 15.45, 18.15

Aquaman dabing 14.50, 15.30, 18.20, 20.30, 21.10

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru dabing 13, 14

Bumblebee dabing 15.40, 18.10, 20.40

Cena za štěstí 15, 17.10, 19.20, 21.30

Čertí brko 13, 13.30, 16

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny dabing 17.40

Grinch dabing 13

Raubíř Ralf a internet dabing 14, 16.30, 19

Robin Hood titulky 18.30, 21

Spider Man: Paralelní světy dabing 15, 20.45, 21.30

Znovu ve hře titulky 18.15, 20.45



Multikino CineStar, Čtyři Dvory

Raubíř Ralf a internet 3D dabing 13, 15.20

Aquaman dabing 17.40, 20.40, 21

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru dabing 14

Bohemian Rhapsody titulky 14.30, 17.30, 19.50, 20.30

Bumblebee dabing 15, 17.30, 20

Cena za štěstí 18, 20.10, 21.20

Čertí brko 13.40, 15.50

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny dabing 18.15

Grinch dabing 14.40

Pat a Mat: Zimní radovánky 13.10

Raubíř Ralf a internet dabing 13.30, 14.45, 15.50, 17.20

Robin Hood titulky 16, 18.30, 21

Sněhová královna: V Zemi zrcadel dabing 13, 16.40

Znovu ve hře titulky 19.10



VÝSTAVA

Radniční výstavní síň

České Budějovice štětcem Jana Rafaela Schustera;

originály obrazů + fotografie současného stavu/do 18. 1.



POŘADY

Jihočeská vědecká knihovna, Rožnov

Lidická 240

Odpoledne pro chytré hlavičky/deskové hry, hlavolamy apod;

hru je možné i vypůjčit 15 – 18



Hvězdárna a planetárium, Zátkovo nábřeží

Vesmír pro mrňata – od 3 do 6 let/pořad v kinosále 16.30



Týn nad Vltavou

Městská galerie

Zoom na exlibris

Komentovaná prohlídka výstavy – povídání o exlibris,

Spolku sběratelů a přátel exlibris a o grafických technikách, vstup volný 16

Výstava exlibris je prodloužena do 13. ledna; otevřeno 13 – 17 h



Borek, Kulturní dům

Senior klub, k tanci a poslechu bude vyhrávat

kapela Václavanka 18



Hluboká nad Vltavou

Státní zámek

Zimní prohlídková trasa/ temperované prostory,

prohlídky od 2. 1. do 31. 3., úterý – neděle vždy od 9 do 16 h



PLAVÁNÍ

České Budějovice

Plavecký stadion 7 – 21.45



Borovany

Plavecký bazén v ZŠ

Plavání pro veřejnost 17 – 21



Pátek 11. ledna 2019



Hluboká nad Vltavou

KC Panorama

Divadlo Pikl: Dvouplošník v hotelu Westminster; komedie

pátek 11. a v sobotu 12. ledna od 19 h



Borovany

Kulturní dům

Městský ples mezi květinami; hrát bude kapela Obzor,

doprovodný program: taneční a akrobatické vystoupení, květinový fotokoutek,

půlnoční překvapení, slosování o ceny, vstupné 180 Kč 20