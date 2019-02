Holkov - Slavná česká skupina Katapult míří po několikaleté přestávce na pódium letního parketu Holkov. Nedaleko Velešína při hlavní silnici z Českých Budějovic na Kaplici tak zazní oblíbené hity i nová tvorba uskupení, které proslavily písně jako Hlupák váhá, Nebreč, kdyby za to stál či Někdy příště.

Legendární skupina Katapult se chystá při svém letošním turné (snímek je z Přerova) i do Holkova. Vpravo na snímku Olda Říha, který stál už u zrodu kapely před čtyřiceti lety. | Foto: Deník

V Holkově vystoupil Katapult naposledy v roce 2008. Kapela působí na české hudební scéně čtyři desítky let a patří ke skutečným legendám.



Akce pod širým nebem, open air koncerty, si frontman Katapultu pochvaluje. „Pro Katapult jsou prázdninové koncerty o to zajímavější, že lidé „vytáhnou" do sportovních areálů, letních kin, na náměstí a na festivaly svoje děti a také už i vnoučata. Katapult se tak v létě ještě více už stává doslova čtyřgenerační kapelou. Je fascinující sledovat z jeviště šetiletého kluka, kterého jeho táta celý koncert drží na svých ramenou a on perfektně odzpívá celé Blues, Hlupák váhá a další písničky skupiny," říká ke koncertům pod širým nebem Olda Říha.



Koncert v Holkově začíná v pátek ve 21 hodin. Uskuteční se na jednom z nejhezčích krytých letních parketů v Česku. Hraje se za každého počasí, k dispozici je i vlakové spojení.

Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v restauraci U Koňské dráhy v Holkově nebo v prodejně Musik Center na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích.