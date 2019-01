České Budějovice - Multikino CineStar v Českých Budějovicích zve ode dneška na film režisérky Michaely Pavlátové Děti noci o křehkém přátelství, lásce a naději.

Martha Issová a Jiří Mádl získali za své výkony ve filmu herecké ceny na letošním MFF. | Foto: Bontonfilm

Režisérka a představitel jedné z hlavních rolí Jiří Mádl jej divákům představí osobně, a to 3. října v 19.30 h.

Děti noci



Ofka propadla zvláštní letargii: zatímco většina jejích spolužáků ze střední školy pokračuje ve studiu, ona odmítá opustit šalebné pohodlí dětství, jež se však rychle začíná měnit v dusnou past.



Prodává v nonstop obchůdku svého švagra Edy a nechává kolem sebe poletovat střípky zmarněných osudů stálých i náhodných zákazníků i těch dávných kamarádů, kteří stejně jako ona skutečně žijí pouze v noci.



Občas zaskočí za partičkou popíjející ve vltavském přístavu, potuluje se ulicemi s podivínským Ubrem, který z popelnic fascinovaně loví odložené věci a beznadějně ji miluje, vyhýbá se Mírovi, jenž ji naopak milovat přestal.



Je jí však pořád jasnější, že jednoho dne se musí rozloučit s dětstvím, překročit hranice rodné čtvrti a začít něco dělat se svým životem…



Scénář k filmu Děti noci napsala Irena Hejdová jako svůj diplomový scénář na FAMU, nedlouho nato byl v roce 2006 oceněn v rámci Českého lva Cenou Sazky. Scenáristka se nechala při psaní scénáře inspirovat výjevy z nočních ulic Prahy, také si sama vyzkoušela práci v nočním baru – odtud se vzalo také hlavní téma filmu „děti noci“.



Na Oscara nominovaná režisérka Michaela Pavlátová ve svém druhém celovečerním projektu vsadila na autentičnost a na zajímavé prostředí pražského Karlína. Film se natáčel v zimě hlavně v pražských čtvrtích Karlín, Holešovice a Florenc.



„Přiznávám, že film mám ráda. Nemám teď na mysli jakékoliv hodnocení filmu, ale ráda se dívám na Ofku, na Ubra. Jsem do obou platonicky zamilovaná. Ne do Marthy a do Jirky, ale do jejich filmových postav. Oba jsou takoví mimozemšťané, ztracení v době, v čase, cítím k nim ochranitelské sklony. Doufám, že vzbudí i sympatie diváků,“ říká režisérka.