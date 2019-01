Jižní Čechy - Tři zastávky na jihu Čech bude mít podzimní koncertní turné známého básníka a kytaristy.

Katel Plíhal | Foto: DENÍK/repro

Ačkoli Karel Plíhal tvrdí, že jeho návrat ke koncertování po téměř dvouleté pauze nebude nijak zvlášť pompézní, se svým podzimním turné navštíví deset českých měst. Ve třech jihočeských – Písku (KD), Č. Budějovicích (Koncertní síň O. Jeremiáše) a Táboře (Divadlo O. Nedbala) – vystoupí na pódium se svým pořadem Karel Plíhal ve dnech 16. až 18. prosince.



„Jezdil jsem hodně let a poměrně intenzivně. Potřeboval jsem si odpočinout a udělat pořádnou generálku na svém zdevastovaném těle. Takhle dlouhou přestávku jsem ještě nikdy neměl, vyzkoušel jsem si to, stačilo. Už se těším do terénu. Taky jsem se pustil do nových písniček,“ naznačil kytarista, zpěvák a textař. „Kromě obvyklých písniček a básniček budu postupně venčit písničky z připravované desky Vzduchoprázdniny, která vyjde na jaře 2009. Tuto desku bych rád prezentoval živě se skupinou,“ dodal Plíhal. Diváci se mohou těšit na čertsvé básničky, zaznít by měly také některé z osmadvaceti nových skladeb. Jak sám Karel Plíhal řekl, všechno je hlavně o atmosféře na koncertě. Určitě se ale dostane i na starší písničky, protože muzikant bude také trošku vzpomínat. Letos je to totiž už dvacet pět let, co se poprvé objevil na pódiu.



Absence akademického hudebního vzdělání Karlu Plíhalovi vůbec nepřekážela, když ho v patnácti letech chytila kytara. Na své začátky přitom vzpomíná s úsměvem. „Jako každé dítě z prosté rodiny jsem začal od první třídy povinné kolečko s houslemi. Postupem času jsem své rodiče citově vydíral. Skočím z okna, když budu muset pokračovat, tvrdil jsem. Tak mě od toho osvobodili,“ řekl Plíhal. Kytara byla později už jeho volba. „Kluci, co měli kytaru, se chytali u ženskejch,“ podotkl se smíchem hudebník.



Nejprve působil v olomouckých undergroundových country-swingových kapelách Hučka, Falešní hráči a Plíharmonyje. První sólové vystoupení měl v roce 1983. Je čtyřnásobným držitelem ceny soutěžního hudebního festivalu Porta.