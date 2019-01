České Budějovice - Den památek v sobotuv Českých Budějovicíchpřilákal 2000 lidí.

Ilustrašní foto

Byla to pro něj nostalgie. Po desítkách let se v sobotu vrátil na chvíli do zděného domu naproti budějovické katedrále, kde prožil dětství. Michal Rabas byl jedním ze zhruba dvou tisíc lidí, kteří navštívili 19 památek, jež radnice mimořádně otevřela při Dnech evropského dědictví. Hitem se stal nábytek pěvkyně Emy Destinnové.

Dům v Kanovnické ulici s číslem dva, kde se Rabas narodil, je spjat se založením města. Je totiž široký deset českých loktů, což odpovídá původnímu rozdělení parcel z doby, kdy Budějovice vznikly.

„Tady byl stůl, tamhle visela kolorovaná fotka tety se strejdou. Pod okny jsme měli kanape, z něj jsme koukali na trolejbusy, které tu tenkrát jezdily,“ ukazoval osmapadesátiletý Rabas. V Kanovnické žil do 12 let. V sobotu s sebou vzal i maminku, jedenaosmdesátiletou Jaroslavu. Dům byl dlouhá léta zavřený a Rabasovy, kteří měli v přízemí obchod, překvapil strop.

„Nějaký barbar, který neměl vkus, to tehdy něčím přebil. Nevěděl jsem, že je to taková krása. Ještě bych byl schopen namalovat, jak tu byl rozestavěný nábytek,“ líčil Rabas.

Asi největší zájem byl v sobotu o obřadní salonek na radnici. Ukrývá totiž nábytek Emy Destinnové, který město loni odkoupilo od Jihočeského divadla a zrestaurovalo. Řada návštěvníků tak viděla tři dámská a dvě pánská křesla, třímístné sofa a stůl, zdobené perletí a mosazí. Až z Písku dorazila pětapadesátiletá Hana Bruncvíková.

„Přijela jsem vlakem, abych viděla primátorskou pracovnu, ale především nábytek Emy Destinnové. Byla to taková nádhera, že se to nedá vůbec vypovědět. Lákalo mě pohovět si u primátora, ale když jsem viděla to krásné pozlacené křeslo, tak mě chuť zase přešla,“ popsala své dojmy.

Devětadvacetiletou Terezu Šálkovou z Budějovic zaujala jednací síň zastupitelů. Jejího stejně starého kamaráda Jána Kloudu, který navštívil radnici poprvé, zase nadchly výhledy na náměstí. Stejně jako šestnáctiletou Annu Krejčovou z Písku. „Nemělo to žádnou chybu. Budějovice jako na dlani, na to budu asi hodně dlouho vzpomínat,“ podotkla.

Rušno bylo v sobotu rovněž v Domě U beránka na konci Krajinské ulice. Dvůr navíc oživily řemeslné trhy. Přilákaly i třiašedesátiletou obyvatelku města Danu Vackovou. „Líbí se mi atmosféra toho domu, cítím se tu dobře díky lidem, kteří se tady scházejí. Dnes jsem si dala boršč a byl výborný,“ řekla Vacková.

Tradičně lákala i Biskupská zahrada. Památky město opět otevře příští rok v dubnu.