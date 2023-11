Nová výstava v Týně nad Vltavou připomene známou výtvarnici. Na Borku začaly taneční večery pro seniory. V Jihočeském muzeu bude beseda o Africe. V Bavorsku i v Čechách uctí Karla Klostermanna. V budějovickém divadle U Kapličky nabídnou další hudební Večer S. jihočeské divadlo chystá několik premiér. V Alšově jihočeské galerii vystavují díla Miloše Ševčíka.

Tvorbu Jaroslavy Lázníčkové-Velebové ukáže od 4. listopadu do 10. prosince Městská galerie Týn nad Vltavou, Dům U Zlatého slunce, nám. Míru 37, www.galerietnv.cz. Vernisáž výstavy pořádá v pátek 3. listopadu od 18 hodin za hudebního doprovodu ZUŠ Karla Komzáka (Kateřina Urbanová-zpěv, David Machoň-klavír).

Ak. mal. Jaroslava Lázníčková-Velebová (1955 - 2018) je brána jako týnská výtvarnice, pocházela ale z jižní Moravy. Narodila se v Nových Syrovicích u Moravských Budějovic. Jako dcera polesného měla od malička blízko k přírodě. Vyrůstala obklopena lesem a zvířaty. V domácnosti se často starala o zvířecí sirotky a nalezence. Stali se jejím zájmem i v oblasti výtvarného umění. Nejčastěji to byli ptáci a koně. Zálibu v malování a kreslení si pěstovala rovněž od dětství díky vlivu svých rodičů. Inspirací jí byly také obrázky slovenského ilustrátora Mirko Hanáka a Zdeňka Buriana. Absolvovala brněnskou Střední školu uměleckých řemesel a v roce 1974 nastoupila na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze do ateliéru Zdeňka Sklenáře. Roku 1980 ateliér dokončila pod vedením Jiřího Mikuly.

Podle Petry Svoboda Herotové, kurátorky galerie, se autorka věnovala ilustracím i volné tvorbě, grafice i malbě. Jejím životním tématem bylo vedle přírody křesťanství a víra, téma utrpení Ježíše Krista tím nejbytostnějším. Autorčino dílo najdeme v soukromých sbírkách na mnoha místech v Čechách i zahraničí, ze sbírkových institucí v Památníku národního písemnictví. Výstava představuje průřez jejím grafickým dílem. Výběr z grafického díla doplňuje několik pastelů a jedna olejomalba.

Petra Svoboda Herotová upozorňuje i na doprovodný program, kterým je tradiční výtvarná kuchyňka pro všechny zájemce: výtvarná kuchyňka se koná v pátek mezi 13 a 17 h ve dnech 10./24. listopadu, 1./8. prosince 2023. Adventní dílna v neděli 3. prosince od 15 h.

Klostermann v Bavorsku i Čechách

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee uspořádala ve spolupráci s Galerií Klatovy/Klenová komiksový workshop s mladým komiksovým umělcem Matějem Kolářem 2. listopadu 2023. Po workshopu následovala téhož dne následovat vernisáž výstavy „Karel Klostermann“. Galerie Klatovy/Klenová uspořádala v létě 2023 sympozium, jehož cílem bylo připomenout tuto významnou regionální osobnost s mezinárodním přesahem. Výtvarníci z České republiky a Německa, kteří se sympozia zúčastnili, vytvořili komiksové zpracování vybraných Klostermannových povídek. Komiksová díla byla nejprve vystavena v Galerii Klatovy/Klenová a nyní budou představena i německé veřejnosti. Výstava bude k vidění v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee do 14. ledna 2024. Poté se přesune do Českého centra v Mnichově. Více na https://www.bbkult.net/cz/events/106655-karel-klostermann-in-comic-2/, obě akce jsou podporovány Česko-Německým fondem budoucnosti.

Oblíbené Senior kluby

V Borku nedaleko Českých Budějovic zahájili novou sérii oblíbených Senior klubů. První večer hrála kapela Patriot. Za organizátory uvedla Marie Kounková, že v Kulturním domu Borek začínají taneční večery vždy od 18 hodin. V dalších pokračováních v listopadu vystoupí: 9. 11. Václavanka, 16. 11. Invence, 23. 11. Ševětínka, 30. 11. Čtyřlístek. „Těšíme se na vás,“ zve všechny zájemce Marie Kounková.

Další muzikanti U Kapličky

V budějovickém divadle U Kapličky se chystají další podzimní Večery S těsně po dušičkových svátcích v pátek 3. listopadu. Vstup bude tentokrát podle patrona večerů Jiřího Kasala zcela jazzový. Velice zasloužilý ex-člen jak původního, tak obnoveného Spolektivu Tonda Vidlák je brilantní hráč na různé dechové nástroje, alt a sopránsaxofon, klarinet i dechový syntezátor. Jakkoliv se v kapele Spolektiv citlivě přizpůsoboval žánrovým potřebám, bylo vždy znát, že Tondovo muzikantské srdce bije jazzově. Tento hudební pedagog s sebou z Českomoravské vysočiny přiveze čerstvé povětří a také svůj Quartet, tedy pianistu Václava Sobotku, baskytaristu Martina Chajdu Chaloupku a bubeníka Michala Karafiáta.

K jazzu se přimknula také táborská písničkářka, zpěvačka a kytaristka Kateřina Syrná. Na cestě k jazzu našla spřízněnou duši v legendě táborského jazzu Karlu Kobližkovi. V písničkách Katky Syrné se zasnoubil jazz s folkem a letos na jaře vyhrála jihočeskou Portu. Coby vystudovaná inženýrka geodezie a kartografie opustila bezpečné místo na katastrálním úřadu a vstoupila naplno do riskantního proudu muziky.

Oblouk se uzavírá a finále opět dramaturgicky zajímavě namíchaných Večerů S obstará „domácí“ kapela Spolektiv v čele s hostitelem Jardou Hnízdilem. Hudební profil Spolektivu je vskutku vícebarevný, a tak si může dovolit jednotlivé koncerty variovat jak hudební polohou, tak personálním obsazením. A jaký bude Spolektiv v pátek 3. listopadu Léta Páně 2023? Nechme se překvapit.

Diskuse a film

Diskusní večer Exodus z Karabachu k poslednímu konfliktu v této kavkazské krajině, spojený s promítáním dokumentárního filmu Úžasný Ázerbájdžán, se koná v pondělí 6. listopadu v 18 h v kavárně budějovického Biografu Kotva; vstup je zdarma. Zúčastní se i zástupci společnosti Člověk v tísni, která na místě uprchlíkům z této zapomenuté války v Náhorním Karabachu pomáhá.

Přiblíží Tanzanii

V rámci probíhající výstavy Umění černé Afriky v Jihočeském muzeu srdečně zvou na filmovou besedu a přednášku cestovatele, fotografa a filmaře Petra Hejny, který představí a živě okomentuje rozmanité národní parky Tanzanie. Akce se koná ve středu 15. listopadu 2023 od 17 hodin v přednáškovém sále Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Vstupné: 20 korun základní, 10 korun snížené.

Petr Hejna v africké divočině dokumentoval fascinující zvířata a přírodu jiným způsobem, než umožňují programy hromadných safari. Přijďte se o tom přesvědčit sami a vydejte se s námi do národních parků Serengeti, Ngorongoro, Tarangire aj. Uvidíte zvířata životu nebezpečná z těsné blízkosti i v akci a poznáte savany, jezera, krátery nebo pralesy. V rámci besedy představí Petr Hejna i svou knihu Afrika legend a skutečnosti, které prezentuje kombinaci fiktivních příběhů a věcných informací o nespočtu afrických zvířat.

Listopad i pro děti

I listopad bude v Jihočeském divadle také patřit dětem. Malé divadlo uvede v premiéře 4. listopadu souborné dílo Julesa Verna. Verneovka v režii Jiřího Jelínka a dramaturgii Terezy Lexové slibuje dobrodružnou jízdu, lodí, raketou, vzducholodí, ponorkou, letadlem, ale i životem a dílem J. Verna. Koncem listopadu se na prkna Malého divadla vrátí divácky oblíbená inscenace Ježíšek Superstar. Obnovená premiéra legendárního Ježíškova mejdanu v doprovodu Jesus Christ Superbandu připadá na 25. listopadu.

Ze zkoušky premiérového baletu Deník přání.Zdroj: Petr Zikmund

Svou první premiéru sezóny 2023/2024 uvede 16. listopadu baletní soubor. Jednoaktový balet Deník přání v choreografii Adama Sojky nabídne mini příběhy o rozhodnutích, která se stala, mohla by se stát, nebo zůstanou jen naším snem. Pestrý program si pro své příznivce připravil i Ateliér 3D. Do talkshow Kupé Na Půdě 3. listopadu přijal pozvání kmenový dramaturg Malého divadla, autor a překladatel David Košťák a zpěvačka a skladatelka Jitka Charvátová.

Miloš Ševčík byl všestranný umělec

Alšova jihočeská galerie představuje ve Wortnerově domě tvorbu Miloše Ševčíka, který se zapsal na české výtvarné scéně v 60. letech svými originálními přístupy v malbě i v tvorbě transparentních konceptuálních objektů. Výstava nazvaná Mizení je průřezem tvorbou Miloše Ševčíka od jeho počátků až k realizacím z posledních let autorova života. Jedná se o ojedinělý výstavní projekt, neboť v takovém rozsahu jeho dílo nebylo dosud prezentováno.

Miloš Ševčík (1939, Klatovy – 2007, Praha) – malíř, kreslíř, grafik a sochař. Narodil se v Klatovech, v letech 1958 – 1964 studoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (ateliér prof. Antonína Strnadela). Po svém absolutoriu se začal výrazně prosazovat jako originální grafik, který za svou tvorbu získal hned několik významných ocenění (v r. 1967 - 2. cenu za grafiku na prvním pražském Salonu, v r. 1968 – 1. cenu za grafiku na jihlavském Bienále grafiky, v r. 1969 - 3. cenu na druhém pražském Salonu). V období politické normalizace je umělec z veřejného výtvarného života doslova vymazán. Na českou výtvarnou scénu se autor vrací až s počátkem 90. let.

„Z vyprávění rodiny vím, že autor byl přemýšlivý tichý introvert, který rád pracoval v samotě svého ateliéru, což ve vynucené přestávce 80. – 90. let, kdy došlo ke změně režimu, bylo i nutností. Živil sebe a rodinu jako propagační grafik u státních podniků,“ popisuje autora kurátorka výstavy Jolana Pastor. Výstava je bezpochyby velkorysým záměrem o připomínku tohoto výjimečného autora. Koncepce výstavy v prvním patře Wortnerova domu poukazuje na možné zdroje a blízkost tvorby Miloše Ševčíka s Josefem Šímou, Václavem Boštíkem či Karlem Malichem. „Návštěvníci se mohou těšit na obrazy staršího období 60. – 70. let, které nebyly dosud vystaveny či jen sporadicky v oné době před 40 – 50 lety a také na objekty zvané "bubliny", které byly vedle grafik v letech 1968 – 1969 zcela mimořádnými z důvodu použití experimentálního materiálu umaplexu na Sympoziu Artchemo v Pardubicích,“ doplňuje Jolana Pastor. V patře pak budou k vidění subtilní malby z posledních let autorova života, s nimiž je u veřejnosti znám především.