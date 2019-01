Jižní Čechy - O první červencové neděli se v nedožitých 87 letech rozloučil s pozemským světem Miloš Majka Čech, básník, hudebník, výtvarník a jihočeská legenda. Poslední rozloučení bude tuto sobotu 9. července v Týně nad Vltavou.

O první červencové neděli se v nedožitých 87 letech rozloučil s pozemským světem Miloš Majka Čech, básník, hudebník, výtvarník a jihočeská legenda. Na snímku v prosinci 2011 jako šansoniér na bechyňské keramické škole. | Foto: Jiří Novotný

Majka Čech se narodil 4. září 1929 v Bechyni, s níž byl jeho život úzce spjat do roku 1970. Ale ani po přestěhování do Týna nad Vltavou na rodné městečko nezapomněl. Nesmírně stál o co nejširší pocit svobody, který našel v povolání dřevorubce. Populární základnou pro kontakty zejména s mladými lidmi, se studenty keramické školy, byla bechyňská sokolská plovárna, kde působil přes deset let jako plavčík. Seznámil se tak například s Karlem Krylem, Mikim Ryvolou, Janem Kačerem, Karlem Příhodou a řadou dalších budoucích osobností. A tady také pořádal večery s kytarou a písničkami, které skládal, či výstavy obrázků vlastních i svých přátel.

S tematicky zaměřenými pořady z vyprávění a písniček se prezentoval pak i v Týně, ale rovněž v řadě jiných míst, na školách pak i se sadou vlastnoručně vyráběných dřevěných píšťal. Osobité byly i jeho výstavy obrázků se zpívaným doprovodem, které připravoval přímo v bytovce ve svém týnském bydlišti. To vše také díky toleranci jeho báječné ženy Jiřiny, která mu pomáhala s překlady písniček a vyprávění do němčiny a francouzštiny, takže je mohl prezentovat i v Rakousku a Francii.

Stranou jeho zájmu nezůstaly ani knihy – a Majkův žánrový rozsah byl široký. V mé knihovně se skví jeho publikace Chansons, Lužnické pohádky či výběr textů Semínka a především kniha s ilustracemi Jindřicha Vydry v silných dřevěných deskách s názvem Důvěrná sdělení. Skládal nejen písničky ke kytaře, ale i náročné skladby, obvykle s hlubokým filozofickým podtextem, jako zamyšlení o Sokratovi ve spolupráci s Radkem Šanderou, či obsáhlejší hudební projekty mezinárodního záměru. V pozdějších letech připravoval komponované pořady pro týnský klub seniorů. Nevynechal ani film a video, jejichž pomocí se vracel do minulosti, ale zachycoval i postřehy a dění aktuální. Miloval diskuse, tříbení názorů, získávání nových poznatků – určitě i proto vyhradil na rekreačním mlýně Cikar jednu místnost pro diskusní klub.

Nelze opomenout ani Majkovu další lásku – voroplavbu, kterou před lety propagoval s velkým vorem i na budějovickém náměstí. Jedno z Majkových posledních vystoupení bylo spojeno s bechyňskou vernisáží Milana Doubravy, který patřil k jeho přátelům. Já se s Majkou viděla naposledy na Vltavotýnských dvorcích před dvěma roky – odcházel od nás opíraje se o dvě sukovice se slibem dalšího setkání pro článek. To se bohužel už neuskutečnilo…

S Milošem Majkou Čechem se veřejnost přijde rozloučit tuto sobotu od 13 hodin v kostele sv. Jakuba v Týně nad Vltavou.

HANKA HOSNEDLOVÁ

Autorka je publicistka