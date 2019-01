Marián Labuda odešel do hereckého nebe

Jižní Čechy - Asi se nenajde nikdo, kdo by neměl Mariána Labudu spojeného především s postavou Pávka, svérázného a dobrosrdečného řidiče "vétřiesky". Volant se přitom stal v minulosti slavnému herci několikrát téměř osudným, přinejmenším mu výrazně zasáhl do života. A to i na jihu Čech.

Jedna z jeho nejvýznamnějších rolí - Pávek ve filmu Vesničko má středisková. | Foto: Archiv

Před sedmnácti roky vyvázl slavný herec z vážné dopravní nehody poblíž Tábora. K nehodě došlo 14. dubna 2000 na silnici u Chýnova. Tehdejší ministr kultury Slovenské republiky a dřívější známý slovenský herec Milan Kňažko havaroval se služebním autem. Spolu s ním cestovali ve vozidle další dva slovenští herci Milan Lasica a Marián Labuda. Právě Labuda pri autonehodě utrpel těžší zranění v oblasti pánve, Kňažko a Lasica se zranili lehce. Havárii tehdy zavinil protijedoucí řidič. Zemřel populární slovenský herec Marián Labuda. Zkolaboval v autě Přečíst článek › Slovenský herec Marián Labuda zemřel v pátek 5. ledna ve věku 73 let. Podle televize JOJ herec zkolaboval. Podle informací serveru tvnoviny.sk herec chtěl vyjet autem z garáže, a když do vozu nastupoval, ztratil vědomí. Jeho manželka okamžitě zavolala záchranku. Na pomoc jí přispěchal kolemjdoucí muž, který za asistence operátora záchranné služby začal umělce oživovat. V oživování ho pak vystřídali záchranáři, ale bohužel neúspěšně, uvedl server.

Autor: Redakce