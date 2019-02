České Budějovice - Už pošesté se v Českých Budějovicích koná multižánrová městská akce Město lidem, lidé městu.

V centru Budějovic se uskuteční opět festival Město lidem, lidé městu. | Foto: Deník / Martin Tröster

Když se řekne Město lidem, lidé městu, každý si vybaví dvoudenní pouliční slavnost s trávníkem v Krajinské ulici a „strop“ z deštníků.

Nic z toho nebude chybět ani letos. Podle Robina Mikušiaka, hlavního produkčního festivalu, který se koná 31. srpna a 1. září, bude znovu použito k sezení až 500 m2 trávy. „V Krajinské budou deštníky v barvách trikolory kvůli výročí republiky. U slepého ramene budou taky, a to v barvách a s logem partnera,“ vysvětluje Robin Mikušiak s tím, že letos bude na festivalu mnohem více dekorací. „Některé nám vyráběli studenti ze Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České,“ prozrazuje. Loni poprvé jste mohli vylézt na židli v nadživotní velikosti na Piaristickém náměstí. Tentokrát vás čekají ještě dvě obří novinky vyřezané ze dřeva, jedna dokonce šestkrát. „Bude to hezký atribut na fotky,“ myslí si Robin Mikušiak.

Kde ve městě

akci najdete?

Panská ulice – promenáda

Slepé rameno – pop up pláž

Piaristické náměstí – hlavní pódium

Česká ulice – cateringová zóna

U Datla – hudba a posezení

Hroznová ulice – sport zóna

Krajinská ulice – korzo

Loni se festival rozrostl na slepé rameno. „Zase jsme se rozšířili. Ne místně, ale v objemu programu,“ vysvětluje Robin Mikušiak. Na slepém rameni vás čeká stage plovoucí na vodě, kde uslyšíte například skupinu Nylon Jail nebo buskerské kapely. Hlavní pódium najdete na Piaristickém náměstí, kde vystoupí interpret reggae Dr. Kary nebo herečka, hlasatelka a muzikantka Emma Smetana. Multižánrový festival nabízí i divadelní představení, módní přehlídku nebo moderní cirkus. „Cirk La Putyka bude hlavní hvězda festivalu,“ láká Robin Mikušiak. Soubor s novým cirkusem vystoupí dokonce dvakrát. „Trochu nás limituje stavba na Piaristickém náměstí, ale investor nám vyšel vstříc a na pátek zastavili stavbu,“ říká.



V gastrozóně najdete podle Kristýny Mokráčkové, která má na starosti tuto sekci, především jihočeské podniky. Sjedou se tam ale i food trucky z celých Čech. „Bude to průřez různými podniky – kavárny, cukrárny, zmrzlina, restaurace. Na své si přijdou tedy jak kafaři, tak lidi, co mají rádi sladké, ale i masožravci nebo milovníci raw,“ vysvětluje. Na Piaristickém náměstí vás čeká kuchařská show s Fine Food Academy a Honzou Krobem. „Přijede známá foodbloggerka Menu domů od Koko,“ doplňuje Robin Mikušiak.



V Krajinské ulici, kde můžete korzovat, nebo po 20 h sledovat filmy s tematikou 100 let republiky z minulých ročníků českobudějovického Filmového festivalu Černá věž, využijete wifi zdarma.



Programu se účastní mnoho místních subjektů, ať už dětských aktivit, gastro zóny nebo promítání. Akci chystá rok osm lidí. Letos stála podle Robina Mikušiaka 1, 3 mil. Kč. Vstup zdarma.