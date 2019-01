České Budějovice -Nejstaršíorchestr v kraji si připomene výročí 4. prosince.

Nejstarší orchestr na jihu Čech, Metroklub, oslaví 4. prosince 70 let od svého vzniku. | Foto: Archiv Metroklubu

Svou historii začal Metroklub, dnes nejstarší a nejznámější taneční orchestr na českém jihu, psát již v prvních letech druhé světové války. Ačkoliv dostupné materiály o činnosti tohoto hudebního tělesa jsou datovány až rokem 1941, je naprosto nezpochybnitelné, že vznikl již koncem roku 1940, takže právě v této době letos oslaví neuvěřitelné sedmdesátiny.



Začátky orchestru, který až do roku 1947 nesl strohý název M a k tomu vždy aktuální poslední dvě číslice z letopočtu, jsou spojeny s prvorepublikovým Metropolem. Jeho budova stávala na Mariánském náměstí, než ji smetly neuskutečněné plány na stavbu nového krajského divadla. Majitel Metropolu, rovněž muzikant, členy kapely zaměstnal, aby se vyhnuli totálnímu nasazení.



Za války na zahradě



Hrávalo se i ve válečných letech, a protože taneční zábavy byly zakázané, uchýlil se orchestr k zahradním, návštěvníky nábožně poslouchaným koncertům. Skladby v podání tohoto tělesa zněly však nejen v Metropolu, ale také na blízké Rychtě, v Besedě nebo v bývalém Armádním domě. Mnohé z těchto skutečností potvrdila i třiadevadesátiletá Jana Honsová, manželka jednoho ze zakladatelů orchestru, který bohužel již nežije. Po skončení války se ozývala hudba tohoto bandu i v živém vysílání čerstvě vzniklého českobudějovického rozhlasového studia.



Hned v úvodních kapitolách existence orchestru se objevuje jméno prvního kapelníka Josefa Horčice, kterému se v muzikantských kruzích přezdívalo Šátora, a také dvou bratrů Jiřího a Vladimíra Mitiskových. V roce 1947, po kratičkém epizodce pod názvem Bikini, se orchestr přejmenoval na Metroklub a tento název mu zůstal až dodnes. Rychle se vyšplhal na výsluní a od 60. let už hrál v plném bigbandovém obsazení. V roce 1962 pak Metroklub dokonce působil i jako orchestr ve Voskovcově a Werichově Slaměném klobouku na scéně Jihočeského divadla. V posledních desetiletích je pro orchestr záštitou a zázemím Dům kultury Metropol.



Za sedm desítek let se za notovými pultíky Metroklubu vystřídalo několik generací skvělých muzikantů, někdy i v rodinné linii, jako je tomu u Václava a Pavla Hlaváčových či Miroslavů Beranových. V současnosti se sedmnáctičlenná sestava orchestru hodně omladila, jak dokládá kapelník Ivan Ott, který s Metroklubem prožil už rovných čtyřicet let.



Ovšem ani on nezapomíná na ty, kteří historii a pověst orchestru pomáhali budovat – na zpěváckou legendu Jiřího Janštu, na muzikanta a vynikajícího tvůrce aranžmá Vladimíra Krčka, připomíná v této souvislosti také jména Bohumila Voborníka, Petra Kotouse a Luďka Čermáka, po nichž nastoupila mladší vlna s Radimem Sládkem, Petrem Gramanem a Jiřím Novákem. Dlouholeté zpěvačky Janu Kuebachovou a Michaelu Dědičovou před časem doplnil zkušený Jan Hamberger a Adam Vojtěch, který bodoval v SuperStar.



Působnost Metroklubu má široký akční rádius – od plesů a klasických „tanečních“ přes významné společenské události, koncerty až po taneční soutěže a koncerty, a to nejen na území republiky.



„Největší podíl našich vystoupení zabírají plesy. Daly by se počítat na stovky, možná na tisíce, když si uvědomím, že jsme hrávali i třicet plesů za sezonu. K nejzajímavějším patřil asi Ples učitelů ve vídeňském Hoffburgu či v tamějším hotelu Hilton nebo ples lékařské společnosti ve švýcarském Curychu, kam si nás pozvali dokonce třináctkrát za sebou. Co se týče tanečních soutěží, jmenoval bych Zlatou stuhu v Budějovicích, dále Novohradskou číši, ale také třeba Velkou cenu hotelu Pupp v Karlových Varech či Mistrovství Evropy v tanci v rakouském Vöcklabrucku. V Rakousku, v Německu či Polsku jsme hráli také na prestižních Big Band Festivalech, příští rok se zúčastníme Bohemia Jazz Festivalu a tak bych mohl ještě pokračovat…“ listuje ve stručnosti pamětí Ivan Ott.



Asi bychom neměli ve vzpomínání vynechat roky 1997 – 1999, kdy do Českých Budějovic přijížděl hollywoodský skladatel a dirigent Russel Garcia, který Metroklubu věnoval jednu ze svých skladeb a nikdy si neodpustil postavit se před orchestr s taktovkou v ruce. S dnes jubilujícím orchestrem vystupoval také například i Felix Slováček, Ferdinand Havlík, Světlana Nálepková, Kateřina Brožová či Jitka Zelenková, která nebude chybět ani na slavnostním galavečeru, jímž Metroklub nyní oslaví své sedmdesátiny.



Ten se bude konat 4. prosince samozřejmě v DK Metropol a pozváni jsou všichni žijící hudebníci a zpěváci, kteří orchestrem prošli. Průřez historií má nastínit rovněž promítání starých fotografií z jednotlivých etap. A třebaže Metroklub neustále doplňuje svůj rejstřík novými věcmi, protože vkus a požadavky publika se přirozeně mění, nechybí mu v repertoáru ani některé skladby s původními aranžemi z počátků orchestru, což ocení zejména pamětníci.