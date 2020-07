Z divadelní nabídky si však můžete vybírat i v létě. JD totiž přichystalo od srpna alternativní program. Léto s Jihočeským divadlem bude podle ředitele Lukáše Průdka v pohybu. Začne 1. srpna a potrvá až do 19. září. „Nebudeme na jednom místě, chceme jít za svými diváky. Jsme totiž jihočeským divadlem, ne jen městským pro Budějce,“ vysvětluje Lukáš Průdek. Divadelníci totiž vyrazí do zajímavých a atraktivních míst. „Narazili jsme na vřelý přístup a téměř otevřenou náruč,“ dodává.

Budete moci vybírat ze sedmi titulů, a to her pro děti Bruncvík aneb Jak lev do znaku přišel a O Palečkovi, pro dospělé je v nabídce inscenace Zavolejte Jeevese, oper Rusalka a Prodaná nevěsta nebo hudebního programu Zámecká noc s operou a večera s písněmi Osvobozeného divadla Klobouk ve křoví.

JD bude cestovat na hlubocký zámek Ohrada, na zámek Blatná, na zámek Nové Hrady, zámek Červená Lhota, nebo ke kostelu sv. Jana v Chřešťovicích, kde bude všude hrát v plenéru. Inscenace pod širým nebem budou také v nabídce i v Budějcích, a to na radničním nádvoří či v Biskupské zahradě.