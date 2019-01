Komentář Daniely Bambasové k širším nominacím na Thálie.

Daniela Bambasová jako Ráchel ve hře Slaměná židle. | Foto: Deník / Jaroslav Sýbek

Postava Ráchel ze hry Slaměná židle, díky níž jsem letos v širších nominacích na Thálie, je zajímavý herecký úkol. Je tam co hledat a já mám ráda úkoly, kdy to nejde po srsti. Ve schopnosti milovat a v její síle jsem našla i styčné body. Je pravda, že Ráchel má u diváků nevýhodu, nevzbuzuje příliš sympatie, přestože její příběh byl drsný a ten její chlap asi opravdu pěkný zmetek. Ona provokuje, je napůl šílená, divoká, ztrácí paměť. Proto je těžké u diváka zabojovat, aby aspoň v něčem roli fandil. Nicméně ohlasy jsou nádherné, až mě to překvapilo: neznámá hra, ostrovní drama, čtyři lidé, to dnes moc netáhne.

Bohužel nám zbývají poslední dvě reprízy, ale měli jsme pět krásných kritik. I v Praze to ocenili, lidé z komise Thálií přijeli natřikrát, což je úžasné. Říkali, že je to zvláštní představení, které dnes v Praze není vůbec k vidění. Jako pro herečku to pro mě byla lákavá, mnohovrstevná role a mrzí mě, že to nemůžeme hrát déle. Nevýhodné je pouze to, že Ráchel nemá vývoj, protože si trvá na svých dogmatech.

Je to oříšek. Pořád se pohybujete na hraně, lehce můžete sklouznout do nepravdy nebo vnějškového ztvárňování, což jsem nechtěla. Neměli jsme na zkoušení moc času a já cítila velký díl zodpovědnosti. Hledali jsme se s režisérem, takže jsem i pyšná, že to došlo tak daleko, protože Slaměná židle byla ve stínu jiných představení jako třeba Petrolejové lampy.

V širších nominacích na Thálie jsem byla již za Isadoru Duncan v roce 1999. Tentokrát jsem byla hodně blízko užším nominacím, ale stejně je to radost. Herec pořád začíná od nuly, každou hrou, každým režisérem, každou změnou v divadle. Vy nedokážete, že jste vyprodukoval dobrý výrobek, že jste někoho dobře odoperoval. Každé uznání je proto pro herce důležité, a kdo říká, že ne, tak nemá pravdu. Dává vám to chuť do další práce a drží zdravé sebevědomí, které potřebujete, abyste vůbec před lidi vylezl. A čím je člověk starší, tím víc pochybuje.

Syn byl nadšený, i když jsme k sobě hodně kritičtí. Mám vždy velkou radost, když ho překvapím něčím, co ještě neviděl. To se mi povedlo ve Slepici a myslím, že i v Židli. A řekl mi: mami, já si nedovedu představit, která herečka v Praze by do toho šla tak jako ty.

Ceny Thálie 2011

Jihočeši v širších nominacích

Daniela Bambasová

role Ráchel

komorní drama Slaměná židle

režie Adam Rut

Nejbližší repríza: 18. února



Ondřej Veselý

role Pavla Maliny

drama Petrolejové lampy

režie Michal Lang

Nejbližší repríza: 2. února



Viktor Svidró

role Louskáček

baletní vánoční příběh Louskáček

režie Attila Egerházi

Nejbližší repríza: advent 2012

Zdroj: Ceny Thálie, Jihočeské divadlo