„Ústupky nyní musí být,“ míní houslový virtuos pocházející z Budějc, který si dosud bedlivě střežil soukromí. „Nikdy u nás nebyl štáb, fotograf, nechtěli jsme dávat fotky, jak bydlíme, do časopisů,“ vysvětluje Pavel Šporcl. „Avšak bylo jasné, že jinde lidem nezahraji, a tak jsem se poradil s rodinou,“ vypráví. Manželka i dcery s hraním z domova souhlasily a dokonce se samy zapojily.

První, zkušební, tzv. Koncert z obýváku jste mohli vidět v pátek 13. března. Manželka Pavla Šporcla tento stream točila, při přenosu pomohly i jeho dcery.

I ony budou součástí koncertů. Pavel Šporcl totiž plánuje sérii a každé vystoupení bude jiné. „Dcery hrají na violoncello a zpívají, manželka také zpívá,“ přibližuje. Vystoupí také sám a bude hráti na přání posluchačů.

Uklizeno mají doma pořád, a tak nebyla nutná zvláštní příprava. „Jen jsme přesunuli nějaký nábytek,“ říká.

Druhý koncert uslyšíte tuto středu 18. března od 20 h. Podle situace by pak Pavel Šporcl rád hrál každé úterý a pátek.

Pro karanténu se houslista s rodinou rozhodl již dříve. „Vzali jsme si domů tchyni a jsme všichni spolu doma,“ říká Pavel Šporcl, který se teď s nikým dalším nestýká, ani s kolegy. Co doma dělá? „Zavedli jsme řád, dopoledne se děti učí. Já připravuji koncerty a cvičím. Jsme co nejvíc spolu.,“ dodává. Uklízí taky pracovní smlouvy a faktury či knihy. „Na to nebude stačit ani karanténa,“ vtipkuje.

Pavel Šporcl vyzval posluchače, aby se na koncert pěkně oblékli a třeba si i nalili víno. Lidé mu pak posílali fotografie a udělali mu radost, jak koncert prožili. Tři z nich dostanou kód na další stream zdarma. Koncert z obýváku stojí 150 Kč. Živý přenos, tentokrát přes webkameru, si koupíte přes internet. „Pevně věřím, že lidem touto cestou alespoň trochu zpříjemním těžké chvíle pro každého z nás,“ doufá Pavel Šporcl.