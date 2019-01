Soběslav /FOTOGALERIE/ - Jako host se představil Sem tam z Týna nad Vltavou.

Zafungovalo ono známé do třetice. Zpěvačka Lenka Martinů přijela v sobotu potřetí na jihočeské kolo festivalu Porta do Soběslavi a s kytaristou Jiřím Tomanem coby Duo Chance vyhráli a postoupili do finále v Řevnicích, které se uskuteční v červnu. V autorské soutěži uspěly písničky Mirka Vlasáka a dua Bez tíže, kteří pojedou na celorepublikové kolo do Ústí nad Labem.



„Člověk vždy doufá, ale hlavně jsem si chtěla s Jirkou zahrát. Ale tohle, ještě teď se klepu,“ líčila krátce po výhře dvaadvacetiletá Lenka Martinů. Stát na pódiu jako vítěz byl dle jejích slov šílený pocit. „Myslela jsem, že se rozbrečím, ale udržela jsem se. Stála jsem o to se díky soutěži zviditelnit, aby lidé věděli, kdo jsem,“ doplnila dívka z Veselí nad Lužnicí, kterou v duu doprovází Jiří Toman, člen českobudějovické folkové kapely Bonsai č.3.



Z jedenácti interpretů vybírala vítěze čtyřčlenná porota. Seděl v ní i muzikant Vojtěch Zícha, který Duo Chance považuje za největší objev jihočeského kola. „Ona krásně zpívá, on taky, měli autorské věci, které se mi líbily, na nic si to nehrálo, je to přímočaré,“ zhodnotil Zícha.



Folk podle něj začne mít časem jiné publikum než doposud. Kvůli tomu, že mladí hrají žánr po svém. „Mirek Vlasák i Za sluncem, to bylo skvělé. Vůbec bych nad folkem nelámal hůl,“ doplnil Zícha.



Organizátory potěšilo, že přišlo hodně diváků. Přilákal je možná host, vltavotýnská skupina Sem tam, která se po letech vrací na scénu. Lehce zklamaní byli ovšem pořadatelé z malé účasti soutěžících.



„Není ale v mých silách ovlivnit to. Musíme zapracovat na tom, aby jihočeské kapely věděly, že Porta je pro ně,“ reagovala organizátorka Anna Roytová.