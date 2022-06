Těšit se můžete letos na dvě premiéry. Malé divadlo v režii Janka Lesáka a dramaturgii Natálie Preslové chystá rodinné představení Úplně celá česká historie. Šéf Malého divadla Petr Hašek láká: „Na otáčku vyroste taková česká asterixovská vesnice, přes niž se přeženou celé dějiny.“ Poprvé novinku uvidíte v sobotu 18. června od 17 h. Vybírat můžete z termínů až do 10. července.

Letohrádek Bellárie památkáři renovují. Ale práce provoz otáčka nezastaví

Na srpen chystá premiéru také opera. Těšit se můžete na scénické zpracování slavného oratoria G. F. Händela Mesiáš v režii šéfa opery Tomáše Ondřeje Pilaře a pod taktovkou šéfdirigenta Davida Švece. „Je to jeden z největších klenotů světové hudby vůbec,“ libuje se dirigent a dodává: „Bude tam takový malý orchestr a velké nároky na detail.“ Inscenaci budete moci navštívit mezi 4. a 14. srpnem.

Sezona na otáčku začíná muzikálem Divotvorný hrnec, který soubor opery uvede od 4. do 19. června. Následuje premiérové představení Úplně celá česká historie. Od 23. června do 13. července budete moci přijít na detektivní komedii Pes baskervillský. Komedii z loňska o cestování časem v režii Petra Zelenky Da Vinci navštívíte od 19. do 30. července. Srpnový program zahájí premiérová opera Mesiáš. Na otáčko se vrací od 23. srpna příběh létajícího muže z loňska Muž Dvojhvězdy v režii Petra Formana, které 11. září zakončí sezonu na otáčivém hledišti.

Program

Divotvorný hrnec 4. – 19. 6.

Úplně celá česká historie 18. 6. – 10. 7.

Pes baskervillský 23. 6. – 13. 7.

Da Vinci 19. 7. – 30. 7.

Mesiáš 4. – 14. 8.

Muž Dvojhvězdy 23. 8. – 11. 9.