České Budějovice - Zpěváci na soutoku Vltavy a Malše, trávník v Krajinské ulici, výstava se střeleckými terči a děly, filmy zadarmo. Celkem 179 akcí nejrůznějších žánrů nabízí letošní léto v Českých Budějovicích. Během prázdnin se tu vystřídají koncerty, divadla i netradiční festivaly.

Múzy na vodě 2008. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Již v pondělí večer startuje další ročník Múz na vodě. Hudebníci vystoupí na plovoucím pontonu na soutoku řek, jako první se představí Velký taneční orchestr Josefa Hlavsy s muzikálovými, filmovými a operetními melodiemi.



„Zítra pak má koncert Eva Pilarová, pozítří Melody Gentleman. Pro každý večer máme i záložní variantu. Pokud nevyjde počasí, vystoupení se uskuteční v kulturním domě Slavie," doplnila Iva Sedláková, vedoucí odboru kultury. Do konce týdne nabídnou Múzy na vodě ještě Vlastu Redla, Stamicovo kvarteto a Jitku Zelenkovou.



Od soboty má v Českých Budějovicích zastávku Kinematograf bratří Čadíků. Uvede tři české snímky – Perfect Days, Probudím se včera a Okresní přebor: Poslední zápas Pepika Hnátka. Milovníci filmů se ale mohou těšit na celé léto. Tentokrát totiž bude promítat letní kino Háječek. Hrát se bude každý čtvrtek a pátek, na programu jsou starší snímky, například Obecná škola, Once či Kung-fu Panda 2. Vstupné bude zdarma.



Výstavu Českobudějovičtí ostrostřelci nabízí ode dneška až do konce srpna radniční síň. „Expozici připravilo Jihočeské muzeum, které s ní už dříve mělo velký úspěch. Nabídne střelecké terče, děla, uniformy, trofeje. Myslím, že to bude velmi zajímavé a zároveň tak pomůžeme muzeu, které nemůže vystavovat kvůli opravě," doplnila náměstkyně primátora Ivana Popelová.



Na radnici se také tradičně otevírá nádvoří. Uskuteční se zde divadelní představení pro děti i koncert Nezmarů. Další hudbu nabídnou srpnové večery na náměstí, kam je vstup zdarma a při nichž kapely hrají přímo na dlažbě bez pódia. Představí se tu jazZÍKAspol, Bonsai č.3 i Groovin'High.



Prázdniny ve městě zakončí novinka, netradiční festival Město lidem, lidé městu, který by měl na poslední srpnový víkend změnit Krajinskou ulici. „Bude tam položena živá tráva, objeví se stromy, bude zakázán vjezd aut. Chceme, aby si lidé užili ten prostor jinak. K tomu připraví program Dům u Beránka a Kredance," popsala Iva Sedláková.



Ještě v září se pak uskuteční gastrofestival, který nabídne degustační menu restaurací. Na 14. září pak připadá Den evropského dědictví, při němž si lidé budou moci zdarma prohlédnout památky.