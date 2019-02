Frymbruk -Na Lipně začne v sobotu pětidenní festival Letní Letná. Láká na nový cirkus, kejklíře i erotický kabaret.

Jednou z největších atrakcí festivalu Letní Letná, jehož regionální odnož začne zítra ve Frymburku na Lipně, je show Václava Strassera s mýdlovými bublinami (snímek z Brna). | Foto: Deník/ Attila Racek

Ohňová show na pláži zahájí v sobotuod 21.30 hodin festival Letní Letná, který na pět dní promění prostor u fotbalového hřiště ve Frymburku na Lipensku v pláň plnou šapitó. Mezinárodní přehlídka nového cirkusu a divadla je zaměřená na rodiny, přes den je program postaven spíše pro děti a večer pro dospělé. Patří do něj kromě klaunů jako jsou Vojta Vrtek či Bilbo compagnie také divadelní fotoateliér, čarování s bublinami i erotický kabaret.



„Všechna představení jsou duchovně spřízněna s novým cirkusem, který vzešel z pouličního divadla. To místo bude mít zajímavou atmosféru, lidé tam mohou strávit celý den, aniž by jim někdo něco nutil, a zapojit se do různých aktivit. Chceme se podělit o to, co se podařilo vytvořit v Praze, a posunout se do regionů,“ řekl ředitel festivalu Jiří Turek.



Všech dosavadních sedm ročníků se totiž odehrálo pouze v Praze. Až letos festival opustil brány hlavního města a v Brně, Olomouci a Ostravě přilákal kolem pěti tisíc lidí.



Malá peep show



A s čím přijede na Lipno? V kulisách městečka se zabydlí řada kumštýřů. Všude zatím sklidil obří úspěch Václav Strasser s duhovými mýdlovými bublinami. Podle Turka by sám mohl uspořádat festival, protože má stále plno.



„Je to pro děti jakéhokoli věku, vizuální záležitost, která osloví i maminky. Jsou to otevření umělci, děti se mohou po představení podívat do zákulisí, vzít si loutky do ruky a zkouší si dělat velké bubliny. Všichni rodiče pak zjištují chemické složení bublin,“ líčil s úsměvem Turek.



Podobnému zájmu se těší Chambre Séparé Bely Schenkové, svět loutek skrz klíčovou dírku. Divadélko pro jednoho diváka ve formě malé peep show trvá kolem deseti minut a má verzi pro děti i pro dospělé. „Krásná situace nastala, když tatínek objednal své manželce erotický kabaret. Ta si myslela, že si někdo dělá legraci, ale nakonec se krásně pobavila,“ zmínila manažerka festivalu Ivana Vrbíková.



Rocky IX



Přijede také v jižních Čechách známý soubor Buchty a loutky. Pro děti veze titul Žabák Valentýn, pro rodiče dva filmové hity vtipně převedené na divadlo: Rockyho IX a Psycho Reloaded. „Mají obrovský humor a lidé se neuvěřitelně baví,“ podotkl Turek.



V programu dále figurují kejklíř Vojta Vrtek, Anna Polívková, 17členný Circus Sacra, cirkusové a výtvarné dílny či Saša Rašilov s kapelou Galantní jelen, který si s Vandou Hybnerovou otevře zároveň divadelní fotoateliér Le Petit Cheval. „Vřele doporučuju. Lidé se oblečou do starých a krásně naaranžovaných kostýmů. Je to velmi oblíbené, stojí se fronta, je pořadník s čísly, nejlepší je přijít ráno a zamluvit si to,“ radí Turek.



Podle Martina Řezáče z městyse Frymburk, který má asi 1300 obyvatel, podobná akce na Lipně scházela. Pomůže také rozjet turistickou sezonu. „Jezdí sem hodně rodin a chybělo něco, čím se mohou rodiče a děti zabavit,“ upozornil Řezáč.



A v čem je hlavní rozdíl mezi cirkusem a novým cirkusem? Zatímco ten tradiční se skládá z jednotlivých artistických čísel, v novém se cirkusové techniky jako žonglování a akrobacie včleňují do divadelního tvaru.