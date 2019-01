Český Krumlov - Objeveny byly zcela náhodou při opravě kláštera loni v létě. Revitalizace českokrumlovských klášterů za více než 300 milionů korun se chýlí ke konci, novým účelům začnou sloužit v listopadu.

Nález středověkých trámových stropů v ambitu kláštera klarisek v Českém Krumlově získal Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro (Dědictví pro budoucnost) v kategorii objev roku. | Foto: ČTK/ Václav Pancer

Nález středověkých trámových stropů v ambitu kláštera klarisek v Českém Krumlově získal v úterý 15. září Cenu Národního památkového ústavu (NPÚ) Patrimonium pro futuro (Dědictví pro budoucnost) v kategorii objev roku. Objeveny byly zcela náhodou při opravě kláštera loni v létě. Průzkum 24 malovaných trámů dřevo datoval do poloviny 14. století. „Jde o nejilustrativnější doklad archaického způsobu zastropení klášterního ambitu trámovým stropem z doby vlády Karla IV.,“ řekl Jiří Bloch z českobudějovického pracoviště Národního památkového ústavu.

„V klášterních areálech se dochovaly většinou klenuté stropy, vedle Kadaně je to jediný zachovaný plochostrop, jak my říkáme, v Česku,“ uvedl. Objev byl náhodný, do stropních konstrukcí se nemělo původně zasahovat. Při bouracích a vyklizovacích pracích se pod jedním ze zedníků propadl kousek podlahy, respektive stropu. Následovaly záchranné práce, při nichž vyšel na světlo ojedinělý nález. Po analýze byly trámy restaurovány.

„Každá ta restaurátorská práce je unikátní, nikdo se nesetkal s takto zachovaným stropem. Museli jsme hledat cestu, jakým způsobem to ošetřit,“ řekl restaurátor Jakub Rafl. Dochovala se asi třetina původního rozsahu, rozložených ve dvou chodbách, některé části chyběly. Část se restaurovala v původních pozicích, část v ateliérech. Trámy se musely ošetřit proti dřevokazným houbám, očistit a konzervovat, popsal.

24 dochovaných trámů

Na základě dendrochronologického průzkumu bylo dřevo 24 dochovaných trámů datováno do let 1352-1355 a lze předpokládat, že na místo byly dopraveny opracované. Po zabudování a omítnutí chodby byly vyzdobeny malbami odpovídajícími charakterem 14. století, na nichž se uplatňují rostlinné motivy, hlavně stylizovaný akant, v menší míře i motivy geometrické.

Revitalizace českokrumlovských klášterů za více než 300 milionů korun se chýlí ke konci, novým účelům začnou sloužit v listopadu. Stropní konstrukce ambitu se stane součástí Expozice lidských dovedností a umu našich předků. Areál kláštera založeného Rožmberky v roce 1350, do něhož byly klarisky uvedeny 27. května 1361, by se tak měl zařadit mezi největší návštěvnická lákadla v Českém Krumlově.