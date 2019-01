Třeboň - Jan a František Nedvědovi s kapelou zahrají v pátek v třeboňské zámecké zahradě. Koncert, který začíná ve 20 hodin, bude jejich jediným letním vystoupením na jihu Čech.

Do zahrady se tak opět vrací hudba v projektu Zpátky do Třeboně, který navazuje na festival Okolo Třeboně s hlavní hvězdou Nohavicou a na akci Léto v Třeboni, kde zahrála skupina bratří Ebenů.



Nedvědy doprovodí kapela v čele s mladým countrymanem Petrem Kocmanem. „Jako host vystoupí pražská formace Passage, divácký vítěz a bronzový finalista soutěže Houpací kůň z Okolo Třeboně,“ řekl organizátor Pavel Barnáš. Pořadatelé začnou pouštět do areálu od 19 hodin, vstupenky stojí 280 korun.



Aby atmosféra zůstala v Třeboni i v sobotu, rozhodli se organizátoři uspořádat na pláži Ostende country podvečer. „V místě, které má okouzlující atmosféru při západu slunce nad rybníkem Svět, se začne hrát v 18 hodin,“ doplnil Pavel Barnáš.