Návštěvníci mohli letos vybírat ze dvou premiér. Po třech a půl letech divadlo uvedlo novinku Muž Dvojhvězdy v režii Petra Formana. „Ta posouvá inscenační možnosti prostoru točny někam dál. Do jisté míry je otáčivé hlediště experimentální scénou, která může najít nějaké nové postupy a zužitkovat je v budoucnu díky této inscenaci,“ uvažuje Lukáš Průdek. Druhým novým počinem byla historická komedie Da Vinci režiséra Petra Zelenky a dramaturgyně Olgy Šubrtové. „Věříme, že to bude stálice v našem repertoáru,“ doufá ředitel.

I přesto, že na otáčivém hledišti uvedlo JD kvůli koronavirovým opatřením čtyři představení se sníženou kapacitou na 50 procent diváků v hledišti a muselo zprvu velkou část vstupenek zablokovat, dosáhlo během léta na otáčivém hledišti návštěvnosti přes 97 procent. „Zájem diváků byl obrovský,“ míní Lukáš Průdek. Divadelníci odehráli před točnou 86 představení. Kvůli počasí dvě přestavení zrušili a vraceli vstupné, další dvě představení odehráli do poloviny. Točnu navštívilo 52 600 diváků. Tržby z prodeje vstupenek na otáčivém hledišti činily letos 47 230 752 Kč.

Na otáčku se přenesete do doby Da Vinciho. | Foto: Hynek Glos

