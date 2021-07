Letošní 11. ročník společně věnovali záchranářům, policii, hasičům, zdravotníkům, hygienikům, krizovému štábu a všem dalším lidem, kteří v kraji pomáhali zvládat pandemii covid-19. Hrát se bude ve středu 23. června od 18 hodin v křížových chodbách Dominikánského kláštera na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. Veřejnost bude moci koncerty sledovat přímo v gotických chodbách i online.

Ředitel Pavel Steffal a produkční Štěpánka Kotrbová jako realizační tým festivalu zodpověděli Deníku několik otázek.

Z jakých důvodů se dva roky festival nekonal?

PS: Bylo to nejen kvůli covidu, ale také kvůli celkové rekonstrukci Dominikánského kláštera. Naposledy se uskutečnil 10. ročník v roce 2018. Takže nyní jsme se do toho pustili přes možná rizika i v novém složení realizačního týmu.

Festival je poděkováním bojovníkům proti koronaviru, proč?

ŠK: Doma tím v podstatě žijeme už přes rok 24 hodin denně, a tak mě napadlo všem těm lidem za jejich nasazení a pomoc druhým poděkovat. V první linii jsou zdravotníci, přirozeně, ale trochu méně už se ví o nasazení krizového štábu, těch, kteří trasovali, hygieniků, policistů, hasičů, záchranářů a dalších profesí. Na tom jsme se s Pavlem shodli, že to jsou úctyhodní lidé. Vážíme si jich a chceme jim pozváním na koncert poděkovat za jejich obětavou činnost.

Kdo konkrétně dostal pozvání?

PS: Pozvánku dostali sestřičky a lékaři z českobudějovické nemocnice v čele s ředitelem Michalem Šnorkem a předsedkyně představenstva holdingu Jihočeské nemocnice Zuzanou Roithovou. Pozvali jsme členy krizového štábu města a samozřejmě členky krizového štábu kraje v čele s hejtmanem Martinem Kubou a bývalou hejtmankou Ivanou Stráskou. Pozvali jsme děvčata z odboru epidemiologie a další terénní pracovnice krajské hygienické stanice, lidi z krajského úřadu a dalších institucí, které pomáhaly s trasováním a samozřejmě lékaře Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje v čele s ředitelem Markem Slabým, zástupce Policie ČR a Hasičského záchranného sboru. A samozřejmě zveme na středeční večer i širokou veřejnost.

Kdo bude na 11. ročníku vystupovat?

ŠK: Měli jsme podobný plán už minulý rok, a všichni účinkující nám potvrdili účast i letos. Změna je v tom, že se festival tradičně konal po celý červen a nyní jsme ho zkoncentrovali na jediný dlouhý koncertní večer, doslova kytarový maraton. Na jaře, když bylo potřeba potvrdit všechny termíny, ještě byla epidemiologická situace složitá a opatření velmi omezující, ale riskli jsme to a zkusili uspořádat alespoň takovouto koncentrovanou variantu. Hrát bude duo Simpre Nuevo ve složení Matěj Freml a Patrik Vacík a s nimi multižánrový Epoque Quartet ve složení první housle David Pokorný, druhé housle Vladimír Klánský, viola Vladimír Kroupa a violoncello Vít Petrášek. Chybět nebude českobudějovický rodák, který vyrostl ve skutečnou muzikantskou osobnost a představitel mladé skladatelské generace Lukáš Sommer. Nesporně velmi zajímavou hudbu předvádí partnerské duo Vladislav Bláha a Tatsiana Drobysch. Seznam vystupujících doplňuje také duo zvučných jmen - kytaristy Petra Saidla a houslisty Leoše Čepického. A na závěr čtyřhodinového večera vystoupí jeden z největších českých interpretů klasické kytary Lubomír Brabec.

Jaké skladby zazní?

PS: Zazní díla barokním Johanem Sebastianem Bachem počínaje. Tedy skladby od doby barokní až po moderní skladby současné. Půjde o skladby soudobých českých autorů a interpretů jakými je například Štěpán Rak, zazní vlastní autorská tvorba našeho talentovaného skladatele Lukáše Sommera, který píše například i pro houslistu Pavla Šporcla či hudbu symfonickou. Návštěvníci se mohou těšit i na španělské skladby, které ke kytaře neodmyslitelně patří.

ŠK: Velmi zajímavé bude vystoupení manželů Vladislava Bláhy a Tatsiany Drobysch. Vladislav bude hrát na kytaru a Tatsiana na mandolínu a domru, což je běloruský lidový nástroj. Hrají zajímavý repertoár, například i Jaroslava Ježka Bugatti step, což je známá klavírní věc, ale na kytaru jste ji zřejmě ještě neslyšeli.

Jaká je kapacita, mohou si lidé koncerty užít i z domova?

ŠK: Musíme dodržet platná opatření a tak kapacita činí 100 míst, z nichž jsme polovinu vyhradili pro pozvané hosty a polovina je k dispozici pro příchozí veřejnost s tím, že bude možné přijít i v průběhu večera. Požádali jsme o spolupráci Televizi jižní Čechy JČ1, která bude z koncertu přenášet živý přenos. Zároveň bude večer streamovat také YouTube statutárního města České Budějovice, kde bude možné si koncert pustit i zpětně. Maraton bude trvat 4 až 5 hodin včetně přestávek. Vedle pozvaných zdravotníků, záchranářů, hasičů a policistů máme volná místa i pro veřejnost, opravdu mohu přijít lidé, kteří mají klasickou kytaru rádi. Prostor pro běžné návštěvníky určitě máme, vždyť odmlka v živém koncertování byla tak dlouhá a jednotliví interpreti jsou nepochybně zárukou vynikající hudby.

Pavle, co vás vedlo k předání festivalu?

PS: Věk nezastavíte a já jsem pozvolna na odchodu do penze. Pomalu končím ve svých funkcích, býval jsem ředitelem ZUŠ, nyní jsem třetím rokem jeho zástupcem. Školu jsem postupně předal svému nástupci Emanuelovi Kümmelovi, chtěl jsem počkat, možná i dohlédnout na dokončení rekonstrukce kláštera. Nyní je na čase udělat další krok. Štěpánka má k muzice blízko, má ji v srdci. To je pro školu a její vedení satisfakce. Koketoval jsem s myšlenkou, že toho jednou nechám, ale domluvili jsme se na pozvolném převzetí. Festival tak zůstane ve správných rukou.

Štěpánko, jak jste se k hudbě vůbec dostala?

ŠK: K Pavlovi Steffalovi jsem vedle klavíru a zpěvu chodila 12 let na kytaru. Ale znali jsme se mnohem dříve, protože ZUŠ přede mnou navštěvoval i můj bratr. Pavel ve mně vzbudil lásku ke klasické kytaře, fantastické zázemí mám i doma, oba rodiče jsou muzikanti, kteří nás vždycky podporovali. Když mluvím o Budějovicích a o tom, že jedu domů, myslím i na hudebku. Díky Pavlovi a dalším učitelům jsem si to tu zamilovala, je to pro mě srdeční záležitost. Přála bych si, aby i moje děti, které jednou doufám budu mít, prožily tak krásné dětství, jaké jsem na ZUŠce měla já. Když i po letech chodím po chodbách, cítím se tu doma. Hudebka podle mě nejen kultivuje, ale i spojuje lidi, rodiny, znám spoustu jejích absolventů, kteří k ní cítí totéž co já. Takže moje kontakty trvají i po tom, co jsem odešla za studii. Dodnes si sem chodím zahrát a zazpívat a zavzpomínat. A nejsem sama…

Kdy jste se domluvili na spolurealizaci festivalu?

ŠK: Spolupráci jsme navázali v listopadu, kdy byly školy i základní umělecké školy zavřené a děti seděly doma u počítačů. Vymysleli jsme s Pavlem, že založíme facebookové stránky, abychom motivovali děti během distanční výuky. Vytvořili jsme společně virtuální koncertní sál a děti nám posílaly svá domácí koncertní videa, některá opravdu špičková a vtipná, ale všechny byly od srdce. Doma jsem je po večerech stříhala a vymýšlela k nim krátké komentáře. Pak za mnou Pavel Steffal přišel s nabídkou spoluúčasti na festivalu, to byl pro mne projev důvěry a krásné gesto z jeho strany. Věděl, že studuji management v kultuře, a tak to do sebe nějak celé zacvaklo. Na Světový den hudby 21. června jsem s ním na festivalu jako dítě hrávala a myslím, že se tak uzavřel takový přirozený kruh a že se vracím zpátky do své hudebky vrátit jí aspoň kousek toho, co mi dala.

Z historie festivalu Na dvanácti strunách



Kytarový festival Na dvanácti strunách vznikl v roce 2007 na popud kytaristy a pedagoga Pavla Steffala, kterého inspirovaly magické prostory Dominikánského kláštera na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. Název vymyslela jeho žena Jaroslava a odráží přesný počet strun dvou hrajících kytaristů. Do povědomí posluchačů se festival dostával pod hlavičkou pořádajícího kytarového dua Steffal + Kümmel, kteří koncerty otevírali. Na podobě spolupracovali také dramaturg Josef Korda, Silvie Žatecká Vojíková, Jaroslava Steffalová a Emanuel Kümmel. Na festivalu se během deseti ročníků vystřídaly nejznámější české kytarové celebrity jako Štěpán Rak, Lubomír Brabec, Milan Zelenka a další. Na realizaci letošního 11. ročníku se podílí i bývalá žákyně Pavla Steffala, absolventka žurnalistiky a studentka Arts Managementu na Masarykově univerzitě v Brně Štěpánka Kotrbová, která od svého učitele postupně převezme organizaci a s realizačním týmem chce kytarový festival posouvat dál. Vizí týmu je, že by se už příští rok mohly koncerty konat napříč krajem, v jednotlivých okresních městech, aby si tak hudební zážitek dopřálo více Jihočechů. Festival založil i nové webové stránky nadvanactistrunach.cz.

