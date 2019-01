Třeboň – Bude to jeden z mála jeho letošních koncertů v jižních Čechách, ne–li vůbec jediný.

Jaromír Nohavica zazpívá 27. června při festivalu Okolo Třeboně v zámeckém parku. Vstupenky se již prodávají na webu www.okolotrebone.cz. | Foto: Deník/ Jiří Kopáč

Jaromír Nohavica, nejpopulárnější tuzemský písničkář, přijede letos na festival Okolo Třeboně. V tamním zámeckém parku se představí v neděli 27. června od 21 hodin.

Ostravská hvězda se tak stane hlavní hvězdou festivalu, který dále nabídne během pátku a soboty Karla Plíhala, Nightwork, Xindla X, Hradišťan, Jananas či Divadlo Járy Cimrmana.



„Největší radost mám z toho, že přijede Jaromír Nohavica. Několik let jsme snili o tom, že zazpívá v zámeckém parku. A teď se nám sen splní,“ řekl dramaturg Pavel Barnáš s tím, že se také těší na Karla Plíhala, který letos vystoupí výjimečně jen na několika málo festivalech.

Prodej lístků začal

Vstupenky na Nohavicův koncert již začali organizátoři prodávat přes své webové stránky, které mají adresu www.okolotrebone.cz. Lístky stojí 290 korun a zatím je jich dost. „Počet míst k sezení bude ale omezený. Návštěvníkům doporučujeme, aby si s sebou vzali karimatky,“ upozornil Barnáš s tím, že do parku se bude pouštět od 19 hodin.



Jak bude koncert vypadat po programové stránce ani to, zda přijede sám nebo s hosty, zatím není jasné. Redakce se ve čtvrtek pokoušela získat vyjádření Nohavicovy manažerky Jany Linkové, ta ale nezvedala telefon ani nereagovala na SMS.



Jako další specialitu přinese Okolo Třeboně 'superskupinu' All Star band. Tato formace bude vrcholem pátečního programu. Sejdou se v ní písničkářka Žofie Kabelková, zpěvačka Inka Tognerová (Šantré), kytaristé a zpěváci Vít Troníček (Marien), Bohouš Vašák (Jarret) Jan Žamboch (Žamboši), Jan Přeslička (Epy de Mye) a bubeník Jan Noha (Bezefšeho).



„Společně zahrají 13 písní včetně hitů Nechce se mi domů, Venku zuří jaro nebo Lovec amorů,“ nastínil Barnáš.



Třídenní permanentka na festival stojí 960 korun.