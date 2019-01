České Budějovice - Osud budějovické galerie zůstává nejistý. Radní sice ve středu řekli, že výstavní síň chtějí, ale řešení 'přenechali' novému vedení města, které vzejde z podzimních voleb.

Na letošní zimu by si kurátor Michal Škoda žádné hory plánovat neměl. Dost možná ho čeká stejné martyrium jako v lednu, kdy budějovičtí radní chtěli zrušit galerii v Domě umění.



Včera totiž rada města de facto osud výstavní síně přehodila na politiky, kteří vzejdou z podzimních voleb. Odsouhlasili sice, že město galerii provozovat bude i příští rok. Klíčovou otázku, jestli v ní zůstane dosavadní kurátor Škoda nebo získá prostory Asocicace jihočeských výtvarníků či někdo jiný, ale neřešili, a problém tak bude muset 'rozštípnout' nové povolební vedení radnice.



Jisté zatím je, že Dům umění bude nadále spadat pod odbor kultury. Radní dali této právní formě přednost před příspěvkovou organizací města typu Jihočeského divadla a obecně prospěšnou společností založenou městem.



„Pro rok 2011 budeme počítat při přípravě rozpočtu s existencí výstavní síně města v Domě umění. V tom, zda ji bude provozovat současný kurátor, nebo zda se koncept galerie úplně změní, ale absolutně žádné rozhodnutí nepadlo. Pro rok 2011 k žádné dramatické změně nedojde, pokud nové zastupitelstvo schválí rozpočet, v jehož návrhu bude 1,5 milionu korun na galerii,“ uvedl primátor Juraj Thoma.



Procházka nehlasoval



A právě v poslední Thomově větě je onen 'háček'. Když noví zastupitelé částku neschválí, může Škoda svůj plán, v němž pro příští rok figurují držitel Turner Prize Wolfgang Tillmans i vítězka Ceny Chalupeckého Eva Koťátková, zrušit. Nepřímo to potvrdil radní Jaromír Procházka, jeden z kritiků Škodovy dramaturgie.



„O koncepcích je předčasné mluvit, nejde o osoby ani asociaci, jde o vizi do budoucna, jak bude galerie fungovat. Od října tu bude nové zastupitelstvo, to bude o tomto problému fakticky rozhodovat a co se stane, můžu těžko říct,“ prohlásil Procházka. Z hlasování rady odešel, aby ho protistrana neobvinila z toho, že je podjatý, protože v budově provozuje aukční síň.



Kurátora Michala Škodu potěšilo, že radní chtějí galerii pro příští rok podpořit, ale stav, kdy není jisté, jaká bude koncepce a kdo síň povede, označil za hodně zapeklitý.



„To jsme tam, kde jsme byli na začátku letošního roku. Všichni radní ví, že výstavy se připravují rok i více dopředu, a to, že rozhodne nové zastupitelstvo, pro mě znamená to samé, co bylo v lednu. Myslím si, že si toho na zimu asi nebudu moc plánovat a místo práce v galerii se zase budu muset zaobírat nesmysly,“ reagoval Michal Škoda.