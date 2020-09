I když rybáři ruší slavnostní doprovodné akce při výlovech, milovníci rybích pochoutek dostanou šanci při náhradních akcích. Jedna se konala o víkendu v Českých Budějovicích.

V Panské ulici si na prvním rybím trhu bylo možné pochutnat na polévce z kapra a jiných dobrotách, ale také zkusit si utkat vlněnou látku, vyrobit si kožený pásek nebo peněženku, namalovat hliněnou rybičku či zajít si do cukrárny. Ulička, kde se nacházejí i domy pamatující časy založení města, byla nebývale rušná.

Oživení

„Je skvělé, že přišlo tolik lidí,“ zmínila potěšeně za organizátory Petra Hadová, spolumajitelka pivnice Žíznivá gumovka. „Slavnosti budeme chtít opakovat,“ zdůraznila mladá žena a dodala, že ulice podle jejího názoru, i když je v centru města, tak „moc nežije“. „Pořádá se tu jen Panská ulička na Vánoce,“ jmenovala Petra Hadová jako jednu z výjimek letitou akci, u jejíhož založení stálo sdružení M-Ars.

Žíznivá gumovka funguje od loňského října. „Měli jsme to celkem napínavý,“ shrnula koronavirovou zkušenost začínajícího podniku Petra Hadová a připojila, že měli trochu obavy, jestli lidé nebudou mít strach v sobotu přijít. Neustávající průvod jednotlivců, dvojic i rodin ale jasně svědčil o opaku. Stejně jako třeba odbyt rybí polévky. Ve slunném odpoledni už Eva Machová, která byla v pivnici na výpomoc, vařila čtvrtou várku do desetilitrové nádoby! „Ještě jsou v plánu dvě,“ zdůraznila v dobré náladě s tím, že prodej „jede dobře.“ Suroviny byly z nedaleké Haškovy ulice, kde mají obchod Lesy a rybníky města České Budějovice. „Je to vývar z kapří hlavy, vnitřností a jiker,“ naznačila Eva Machová, že úspěch má klasika.

Mikroskop

Kromě gastronomických podniků své umění předvedli i řemeslníci, kteří v Panské sídlí, takže bylo možné na vlastní oči sledovat výrobu kožených peněženek a zároveň si to vyzkoušet. V akváriích bylo možné obdivovat i raky a na vedlejším stolku byly k dispozici také mikroskopy, pro podrobné zkoumání zajímavostí ze světa pod vodní hladinou. V Rabenštejnské věži byl připraven zábavný dětský program s rybářskou tématikou. O hudbu se postaraly budějovické kapely a hudebníci.

Město podle primátora Jiřího Svobody podpořilo akci, pořádanou sdružením Panská s úsměvem, částkou 68 000 korun.

Prezentaci si při slavnostech připravila také Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity s odbornými publikacemi a ochutnávkami rybích produktů z prodejny v Husově třídě.

Během dne se prodávaly i lístky do tomboly o ceny, které věnovaly podniky z Panské ulice. Výtěžek podle hlavního organizátora Michaela Holobírka podpoří českobudějcké Autis Centrum.