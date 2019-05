České Budějovice - Jihočeské divadlo pořádalo již počtvrté pouliční slavnost Posousedsku.

Ta se konala ve středu 29. května v okolí Jihočeského divadla. Nechyběly krámky, dobroty nebo ukázky umění. Vrcholem programu byla Maringotka s 3D zvukem. Tu si divadlo nadělilo k výročím 100 let existence, 200 let historické budovy a 70 let Malého divadla. Kdo nestihl sousedskou slavnost nevadí. Zážitek 3D zvuku si může vychutnat třeba při vernisáži výstavy Kabinet zázraků 31. května, která začne v Jihočeském muzeu. Týkat se bude historie divadla. Maringotku navštívíte také před dočasnou scénou Bouda, kterou divadlo plánuje na Mariánském náměstí od 21. listopadu.