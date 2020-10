ouslista Pavel Šporcl, rodák z Českých Budějovic, se s Karlem Gottem vždy rád viděl. „Potkávali jsme se na různých akcích,“ vypráví. Karel Gott virtuosovi křtil dokonce dvě desky, Zlatou kolekci a Vivaldi: Čtvero ročních dob.

Pavel Šporcl | Foto: Foto: Zdeněk Rác

„Byl profík a chodil všude připraven. Byl znalý klasické hudby a o Vivaldim tam vyprávěl i to, co já sám nevěděl,“ vzpomíná Pavel Šporcl. Zval Mistra na své koncerty. „A on tam chodil. Líbil se mu třeba můj projekt s cikánskou kapelou,“ říká Pavel Šporcl. „Byl skromný a přitom profesionál. Vážil si každého fanouška, hezky se k nim choval, ochotně se podepisoval. V tom mě inspiroval,“ končí vyprávění houslista.