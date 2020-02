Příběh z pera Jiřího Havelky možná již znáte z filmu Vlastníci nedávno uváděného v kinech.

I tentokrát se ocitnete na schůzi vlastníků bytů, z nichž někteří jsou tragikomické postavičky.

Satirickou komedii režírovala šéfka činohry Martina Schlegelová, která vybrala už podruhé za dva roky titul od Jiřího Havelky. „Věnuje se totiž tématům, která považuji za důležitá, jsou to řekněme analýzy naší společnosti,“ vysvětluje Martina Schlegelová. Podle ní je podtitul „Komedie pro ty, co to nezažili, drama pro ty, kteří tím žijí“ přesný. „Člověk si vybere, jestli se bude smát nebo z toho bude spíš smutný,“ myslí si umělecká ředitelka činohry a věří, že hra zapadá do linie společensky-kritického divadla, kterému se mimo jiné činohra Jihočeského divadla věnuje.

Inscenaci tentokrát neuvidíte na divadelní scéně, ale v malém sále KD Vltava, kde se takovéto schůze skutečně konají. Hra by mohla oslovit touto cestou publikum, které do divadla není zvyklé chodit. Autentický zážitek přítomným dodá také sezení po obvodu místnosti kolem herců u stolu. „Bude to, jako by sami diváci byli účastníci,“ líčí Martina Schlegelová.

Srovnání s filmem se nebojí. „Divadlo je naživo, už jen proto to bude úplně jiné,“ myslí si.

V titulu uvidíte nové tváře. Jedním z nich je Jakub Koudela, který nastoupil do Jihočeského divadla od září. Druhý, Jaromír Procházka, byl obsazen jako neherec. „Hledali jsme muže do role staršího pána intelektuála,“ vysvětluje Martina Schlegelová.

Společenstvo vlastníků můžete navštívit ještě v pondělí 24. února, ve středu 26. února, v březnu nebo v dubnu.