Portrétoval židli Havla, na řadě je teď Svěrák

České Budějovice – Jak název expozice Portréty, kterou můžete navštívit už jen do 16. června v Galerii Mariánská, napovídá, na výstavě uvidíte podobizny. Ale ne jen tak ledajaké. Umělec Martin Velíšek rád zachycuje na plátno výjimečnost nejen lidí. Co stojí za to podle něj portrétovat? „Cokoliv, co přestane být obecné a stane se specifickým,“ tvrdí.

Na výstavě najdete třeba portréty židlí. Ty podle něj nesou stopy majitele. Patřily jeho dědečkovi, pradědečkovi, Václavu Havlovi i herečce Martě Vančurové. Portréty si prohlédnete do 16. června od úterý do pátku od 10 do 18 h a o víkendu od 12 do 18 h. Vstupné 75 Kč. „Divadlo Ungelt má kavárnu s židlemi slavných, to je dobrý zdroj. Mnohem radši mám ale osobní kontakt s majitelem,“ vysvětluje umělec. Ten navázal se Zdeňkem Svěrákem, jehož židle je teď na řadě. Takový obraz prý trvá namalovat tři měsíce. „Zdeněk Svěrák mi říkal: Ale já nevydržím tak dlouho stát, musíte malovat rychleji,“ směje se umělec. V hledáčku má ještě židli Jiřího Suchého. „Ten ji má ale v divadle a používá ji. Někdy je problém jim ty židle brát,“ povzdechne si umělec, který vyhledává hlavně otlučené a oprýskané židle. Možná vznikne i autoportrét. „Doma mám takové štokrle, patřičně otlučené,“ uvažuje. Na výstavě najdete i portréty křesel nebo shnilých jablek z cyklu Říjen. Za tři roky jich Martin Velíšek namaloval 21, bude jich ale 31 jako dní v říjnu. „Mezi nimi nenajdete dvě stejná,“ poukazuje na i na jejich jedinečnost. Nejvíce se portrétům blíží akty žen, které nesou na těle stopy nebo vystupují z obrazu. Martin Velíšek se prý při malování stydí a jen tak někoho kvůli aktu nekontaktuje. „Nejsem ten typ, co oslovuje na ulici,“ říká. Často prý nakonec žena odmítne. „Řekl bych, že stejné množství obrazů nevzniklo, jako vzniklo,“ přiznává umělec. Dále zde najdete portréty ňader, animaci nebo optický klam. Martin Velíšek se ale věnuje třeba i krajinkám, grafice či kresbě.

Autor: Kamila Dufková