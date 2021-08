Snad jen zázrakem déšť před zahájením koncertu ustal. Velkou obavu ze špatného počasí vyjádřil i fanoušek Rudolf Jakubčík z Nové Vsi. „Jsem neskutečně rád, že nám počasí naštěstí přálo, velmi jsem se bál, že nám koncert proprší.“

Nejen on, ale i frontman kapely Chinaski, Michal Malátný, měl obavu z deště. Tu vyjádřil hned v úvodním proslovu. „Dámy a pánové, přejeme vám krásný letní podvečer, my jsme Chinaski a jsme šťastní, že pro vás můžeme zahrát,“ přivítal fanoušky Malátný. „Dneska to snad vyjde, zvolal nadějeplně. V okamžiku, kdy Chinaski hrábli do kytar, a zazněly první tóny hitu 1970, lidé zcela spontánně píseň obohatili o bouřlivý potlesk. V další písni Potkal jsem tě po letech se Malátný vydal do prostor před pódiem, ale ani během této písně si neodpustil poznámku: „Jedem, jedem, než začne pršet.“ Pravděpodobně kvůli obavě z počasí se Michal Malátný během večera příliš nezdržoval s proslovy a hrál jeden hit za druhým. Playlist byl velmi pečlivě zvolen a tak fanoušci mohli okusit jak písně staré, tak i novější tvorbu. V prostorách letního kina Háječek, pod českobudějovickou hvězdárnou a planetáriem nabyla nečekaný rozměr „vesmírná“ píseň Láska a hvězdy, která zmiňuje i astronoma Jiřího Grygara. „Long smoke?“ zeptal se stroze Malátný.

Úvod písně doplnil o herecký výstup, kdy na pódiu simuloval kouř cigarety, ale i její uhašení. Malátný v sobě jen těžko potlačuje herce. I píseň Tabáček doplnil o symbolický telefonát: „Haló, haló,“ ozývalo se pak Háječkem. „Už rok a půl sepisuju strašně dlouhou stížnost na život, už rok a půl je mi to kulový platný,“ pokračoval pak další písní Stížnost. „Úterní chvilka poezie z Jičína,“ tak označil jedinečnou chvíli, kdy se usadil na bedny umístěné před pódiem, světla jej vzápětí zahalila a do popředí vystupoval pouze on. Když se však spustily první tóny této zcela výjimečné skladby, lidé začali houfně vyndavat mobilní telefony, aby si tento jedinečný okamžik zaznamenali. Před energickou hitovkou Zadarmo se pak lidem dostalo upozornění: „Další píseň je úplně zadarmo, což znamená, že není v ceně vstupenky.“

Lidé jej za to odměnili nejen zpěvem, ale i bouřlivým potleskem. Během koncertu se Chinaski svěřili se svými pocity: „Nám to přijde jako zázrak, že můžeme hrát, že vy zpíváte. Závěr koncertu pak obstarala legendární píseň Punčocháče. Avšak: „To není konec, my vás chceme slyšet,“ zvolal Malátný, „nám se stejskalo po vašem zpěvu,“ dodal. „Moc vám děkujeme za krásný zážitek a děkujeme i támhle, ukazujíce na nebe, že nepršelo,“ loučila se kapela. „Na závěr mám jednu zbytečnou otázku, debilní. Máte rádi víno? “ zeptal se Malátný. Burácivé jooo, mu bylo jasnou odpovědí. „Tak to si rozumíme,“ pousmál se a zazněla energická skladba Víno.

Přestože se chýlil koncert ke konci, fanoušci si svým pokřikem vymohli další hudební přídavky. Dočkali se tak písně Kapela, Každý ráno, či Kláry. „Ještě na jednu jsme málem zapomněli,“ dodal Malátný a zazněla definitivně poslední skladba − 1. signální. „Moc vám děkujeme,“ pokorně děkoval Malátný, „mějte se krásně a žijte blaze,“ rozloučil se za bouřlivého potlesku.

Aplausu se dočkal i od Zdeňky Pešlové z Horní Plané, která na akci dorazila i s malým synem a kamarádkou. I oni se zúčastnili červnového koncertu, který byl zrušen z důvodu nebezpečné bouřky. Mezi zrušeným koncertem a náhradním termínem dokonce stihla navštívit i koncert ve Vyšším Brodě. „Vždycky když jsou Chinaski v nějakém blízkém okolí, tak se za nimi vydáme. Vyšší Brod měl podle mého názoru větší kouzlo, ale to bylo tím krásným okolním prostředím. V minulosti jsem byla například na Chinaskách i v Pivovarské zahradě v Českém Krumlově.“ Ačkoli se právě ve zmíněném Českém Krumlově objevovali Chinaski pravidelně, pro další rok se stane působištěm pro letní koncert půvabný Zámecký park v Třeboni. Českokrumlovští lačnící po kultuře budou muset vážit cestu do okolních měst i nadále. Chinaski se do letního kina Háječek pomyslně vrátí v podobě dokumentu s názvem Chinaski: Každej ví kulový, který mapuje téměř třicetiletou historii kapely. Promítání se uskuteční v úterý 7. září od 20:00.

Lada Sojková