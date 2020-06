Konkurz se koná příští čtvrtek 25. června od 13 h v Divadle U Kapličky. Připravte si dvě libovolné muzikálové písně odlišného charakteru v českém jazyce, jeden monologz obecně známé divadelní tvorby. Hlaste se na diana@hdzeme.cz.Uveďte své jméno a příjmení, věk, typ hlasu i roli, o kterou se ucházíte. Přiložte k mailu také aktuální profilovou fotografii včetně fotografie postavy a umělecký životopis v PDF.

Tým divadla hledá představitele pro vedlejší roli přítele Cyrana a velitele vojáků ve věku od 18 do 30 let s typem hlasu tenor, baryton či bas. Na další vedlejší roli se hledá muž mezi 20 a 30 roky, též tenor, baryton či bas. Dále do tanečně-pěvecké company se mohou hlásit muži (tenor, bas) od 17 do 30 let a ženy od 17 do 35 let (soprán).