A právě o sezení v lavici, dívání se před sebe a nudění se je inscenace Malého divadla Nuda!, která měla pre-miéru 2. listopadu.

Jedná se o pohybově taneční představení pro děti, které musí zapojit fantazii. Nuda! je navíc nonverbální. „Nepadne při ní skutečně ani slovo,“ nastiňuje Janek Lesák a vypráví: „Dělali jsme takový pokus, co je ještě pro děti skousnutelné,“ dodává. Před premiérou hru tvůrci „testovali“ na školních skupinách dětí nad osm let, s nimiž po představení dění na jevišti probírali. „Vnímají to jinak, než my dospělí,“ myslí si.

Režisér Nudu! označuje za klauniádu o třech hercích a vzpomíná, jak hra vznikala: „Na začátku měli úkol, že nesmí pětačtyřicet minut vstát z lavice a ani mluvit, a tak začali blbnout a improvizovat.“ Na pódiu uvidíte tanec nohou pod lavicemi za živých rytmů bubnujících propisek a kytary Petra Hubíka, který stojí za autorskou hudbou ke hře. „Minimální forma spojuje několik druhů divadelních žánrů,“ dodává Janek Lesák k nezvyklému představení, na němž s ním scenáristicky pracovala scenáristka a dramaturgyně Natálie Preslová.

Nohám herců užívaných jako loutky je hereckým partnerem obří kulisa, a to analogové digitální hodiny, na které se spotřebovalo 30 metrů ledkové pásky. Odpočítávají právě 45 minut vyučování. „Čas se vleče a dělá naschvály,“ říká na závěr Janek Lesák. Hrají Vít Piskala, Eliška Boušková, František Hnilička a Petr Hubík.

Přijít můžete 30. listopadu v 17 h.