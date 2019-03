České Budějovice – Do konce roku chce mít vedení Českých Budějovic ucelenou představu o nové divadelní budově. Ta se plánuje na Mariánském náměstí.

Pracovní skupina, která má na starosti přípravy projektu, už se poprvé sešla. V květnu ji čeká podle náměstka primátora Juraje Thomy další schůzka. Ke klíčovým otázkám třeba patří to, jestli se bude nebo nebude kvůli záměru upravovat územní plán. V současnosti totiž územní plán Budějovic počítá s možným protažením ulice J. Š. Baara přes Mariánské náměstí až k Pražské třídě. A je otázkou, jestli by město začalo mezinárodní architektonickou soutěž na plánované divadlo s tímto omezením, nebo by se Budějovice rozhodly územní plán změnit. Ještě letos chce přitom budějovická radnice zahájit výběr administrátora budoucí architektonické soutěže. V rozpočtu na ni má být připraveno 15 milionů korun. Podle Lukáše Průdka, ředitele Jihočeského divadla, je hlavním problémem, který má novostavba vyřešit, nedostatek místa v nynějších prostorách.