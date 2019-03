Jindřichův Hradec - Jindřichohradecká skupina Tlustá Berta vydala nové album, které má název Agent Smůla 07. Ve srovnání s Kabáty má méně chytlavých nápadů.

Skupina Tlustá Berta z Jindřichova Hradce má nové album s názvem Agent Smůla 07. Na snímku zpěvák Michal Chramosta | Foto: Deník/ Václav Pancer

Hodnotit novou desku skupiny Tlustá Berta Agent Smůla 07 je v podstatě snadné. V jejím specifickém žánru „hospodského rocku“ je totiž s kým srovnávat. Uvážíme-li, že neohroženým vládcem zmíněné kategorie jsou výborní Kabáti, Bertu nelze zařadit lépe než do druhé ligy. Méně chytlavých hudebních nápadů, stejně tak nemnoho výrazných fórů v textu, které by mohly dojít vstřícného sluchu i mimo vyhraněné bertovské publikum. O nic ale nejde, všichni nemohou být nejlepší. Co na nové Bertě fanoušky potěší, je nejenom solidní beat s výpomocí špičkových instrumentalistů typu Honzy Běhunka, ale také stylová stálost a věrnost „zábavové“ poetice chlastu, ženských či hubených dní po výplatě. To se také počítá.