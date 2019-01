České Budějovice - Skupina Strong Coffee z Českých Budějovic nabízí poměrně vyzrálý repertoár, stylově kotví ve funku a rocku.

Na českobudějovické rockové scéně se čas od času urodí zajímavé hudební projekty. Tento fakt potvrzuje i debutová deska mladé kapely Strong Coffee nazvaná Give It a Shot. Trio muzikantů o věkovém průměru dvacet let posluchačům představuje interpretačně i kompozičně poměrně vyzrálý repertoár, stylově ukotvený především ve funku a rocku. Ke 'stoprocentnímu' albu však musí mladíci-kafaři ještě dozrát, Give It a Shot vedle několika podařených kousků obsahuje i vatu a při delším poslechu začíná nudit monotónním výrazem.

Album sestává z deseti skladeb včetně závěrečné bonusové Change, která vznikla jako první studiová nahrávka skupiny již v roce 2010. Na hudební podobě písní se podílejí všichni členové souboru – zpěvák a kytarista Jakub Vančura, bubeník Patrik Bartizal a baskytarista David Říha. Výhradním autorem anglických textů je Vančura.

Skladby z desky Give It a Shot mají výrazný funkový nádech – rytmicky se hýbou i v pomalejším tempu. Příkladem je druhá píseň Bliss, která tvoří kvalitativní vrchol desky. V čem spočívá její síla? Je to samozřejmě souhra mnoha prvků a v konečném důsledku i ono nepopsatelné kouzlo schované kdesi za zvukovou matérií. Posluchače může píseň Bliss zaujmout komplexními souzvukovými a akordickými vyhrávkami kytarového doprovodu, který připomíná styl Johna Fruscianteho z Red Hot Chilli Peppers, potažmo pak Jimiho Hendrixe a jeho písně typu Little Wing.

Zmíněné Redhoty připomíná i jemnější Vančurův zpěv s občasným doprovodným vokálem Bartizala. Mimochodem tato uhlazenější a komornější poloha svědčí hlavnímu zpěvákovi mnohem lépe než rocková ukřičenost v Hey! nebo výrazové přehrávání a někdy trochu úsměvná mladistvá stylizace do 'profi' anglických zpěváků například v Move Your Body!, ale i jiných písních.

V případě skladby Bliss je třeba ocenit také velmi pěkné basové linky Říhy, jejichž hybnost v průběhu písně smysluplně narůstá. Ačkoliv lze skladbě Bliss vyčíst máloco, jedna věc se přece jenom najde. Je to příliš unáhlený závěr s 'useklým' kytarovým sólem, znějícím pod vlivem efektů trochu syntezátorově. Chytrá melodická vyhrávka plná drobných chytlavých koloratur, kterou zdobí perfektní frázování, cítění i zajímavý zvuk, je totiž nejhezčím hudebním momentem na desce. Slušelo by se ji proto alespoň jednou zopakovat, fadeoutový závěr by byl v tomto případě logičtější.

Bez zajímavosti není ani pomalá skladba Smooth Groove, která svými nástrojovými barvami podporovanými klávesami hosta Michaela Říhy trochu vysvobozuje z předcházející nudy tanečně funkových songů typů White Lies. Na druhou stranu je třeba ale říci, že Smooth Groove má ve své kategorii dlouhých táhlých atmosférických songů, jako jsou Since I've Been Loving You od Led Zeppelin nebo Still in Love with You od Thin Lizzy, také co dohánět. Mladým autorům se nedaří udržet nutné napětí a skladba občas vyzařuje jistou vývojovou bezradnost.

I přes výhrady je album Give It a Shot solidním počinem mladé formace, o níž v budoucnosti jistě ještě uslyšíme.

Hodnocení Deníku: 60%

JAN BLÜML

Autor je muzikolog