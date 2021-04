Příští týden, 15. dubna, vyjde české rockové legendě Romanu Dragounovi dvojalbum Projekt.

Roman Dragoun. | Foto: Foto: BUJOART

Vychází z úspěšného koncertního projektu. Uslyšíte 19 autorských skladeb Romana Dragouna nahraných společně s B-SIDE Bandem, Komorním orchestrem Brno a Czech Ensemble Baroque Choirem. „Klíčem k výběru bylo, aby byly skladby jak pomalé, tak i rychlé,“ nastiňuje Roman Dragoun, který si splnil sen svých skladeb ve velkém angažmá. „Mám z toho velikou radost, jak se to díky skvělým aranžím Zdeňka Nováka povedlo!“ říká. Co si vysnil dál? „Nemám rád plánování. Uvidíme, co se ještě, když dá pánbůh, podaří zrealizovat,“ odpovídá.