Pecha Kucha milují odpůrci zdlouhavých přednášek a teoretických rozborů. V Českých Budějovicích hostil kostel Husova sboru na Palackého náměstí 21. února už čtrnácté kolo této inspirativní podívané.



Jedním z organizátorů je českobudějovický architekt Mirek Vodák. "„Nejdřív jsem byl jako řečník pozvaný do Brna na Pecha Kucha. Tak se mi to líbilo, že jsem chtěl mít takovou akci i v Budějovicích a tady, co si člověk neudělá to nemá. Je fajn vidět spoustu zajímavých lidí z různých oborů. Pozvali jsme Ondřeje Kobzu, který nám řekl, jak na to a tak jsme před třemi lety začali," popisuje muž, kterému záleží na rovným dílem na inspirativním a tvůrčím propojování jako i na oživování veřejného prostoru.



Pecha Kucha je celosvětový fenomén, který vznikl v roce 2003 v japonském Tokiu a odtud se rozšířil na neuvěřitelných 1200 míst po celém světě. V Českých Budějovicích máme Pecha Kucha už tři roky a přichází každý čtvrtrok. V Praze pořádají tuto akci s měsíčním opakováním. Svojí Pecha Kuchu mají například i Strakonice a Vodňany.



"Na mě je to přece jen trochu rychlé. Spíš taková ochutnávka," shrnul po svém českobudějovickém vystoupení fotograf Jindřich Štreit, který mluvil o svém aktuálním projektu fotografování zásadních okamžiků domácího hospicu. "Už mám zkušenost z jiných měst, tak mě to nepřekvapilo," dodal.



"Ve vlaku cestou sem jsem přemýšlel, co budu říkat. Trošku jsem tápal v tom, jestli mám spíš mluvit o své výtvarné tvorbě, cestování nebo o zmrzlině," usmívá se jako vždy bezstarostně jiný fotograf, který se rozhodl svojí úspěšnou uměleckou kariéru opustit a nasměroval svojí tvořivost do výroby dnes už věhlasné brněnské zmrzliny Milan Blatný.



Přestože pravidelné přípravy inspirativních večerů své organizátory vysiluje, nechtějí s tím přestat a hledají posily, které by s sebou přinesly nadšení i nové nápady. "Je to radost, tolik nových známých, na všechny máš kontakt. Co mě za ty tři roky překvapilo? Nejvíc to, kolik úžasných inspirativních lidí tu je," dodává Mirek Vodák.