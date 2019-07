S filharmoniky v průběhu celé sezony vystoupí několik významných umělců i hudebních legend.

V listopadu uslyšíte kolumbijskou kytaru v podání Juana Manuela Araque Rueda. S Jihočeskou filharmonií si zahraje také francouzský muzikant Vincent Beer-Demander na mandolínu. Do třetice s kytarou vystoupí také Slovenka Miriam Rodriguez Brüllová. Do Českých Budějovic přijede koncertovat Kurt Elling, který bývá označovaný za nejlepšího jazzového zpěváka světa. „Do Česka přijíždí občas, ale nikdy ne s programem se symfonickým orchestrem, to bude poprvé. Je to velká hvězda, máme z toho velkou radost,“ pochvaluje si Otakar Svoboda. Do krajské metropole přijede i hudebník a kytarista Raul Midón. „Je to vynikající zpěvák na pomezí žánrů jazz, soul i pop,“ charakterizuje umělce Otakar Svoboda. Orchestr se chystá na obnovu muzikálu Malované na skle. „Zalíbily se nám muzikály o zbojnících, po Nikolovi Šuhajovi děláme Jánošíka,“ doplňuje ředitel. Komorní sestava jazzových instrumentalistů Robert Balzar Trio doprovodí Dana Bártu.

I letos bude orchestr hrát na jihočeských památkách v rámci festivalu Jihočeská intermezza, a to v srpnu.

Filharmonii se podařily dva velké úspěchy. Jeden vznikl ze společného koncertu s akordeonistou Richardem Gallianem. „Oblíbil si první hráče, respektive z nich vytvořené kvinteto,“ raduje se Otakar Svoboda. Ti ho doprovodili při natáčení nové desky. „Regulérně vyjde ve Francii,“ dodává Otakar Svoboda s tím, že pětice filharmoniků s Richardem Gallianem pojede na evropské turné začínající v Rize v Lotyšsku. S akordeonistou navštíví i Španělsko nebo Francii.

Ze závdavku na film, který loni filharmonici točili na Koločavě s režisérem Vladimírem Morávkem, vznikne skutečně film, který podpoří Česká televize. „Že budeme v celovečerním filmu, je pro nás důležité,“ vysvětluje Otakar Svoboda.