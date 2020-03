V Jihočeském divadle se podle ředitele Lukáše Průdka zkouší jako za normální situace. „Připravujeme premiéry nehledě na to, jestli ta opatření budou trvat,“ uvádí. Chystají se i dva nové tituly na otáčivé hlediště v Českém Krumlově nebo nejbližší premiéra JD, taneční představení Rádio Svobodná Bystrouška. Tu chystá pro JD Petr Zuska a Štěpán Benyovszký.

Situace je podle známého choreografa Petra Zusky složitá a neočekávaná. „Dosud jsme se s ničím takovým nesetkali,“ přiznává. Tuší, že plánovaná premiéra se na 99,9 % neuskuteční a ví, že je to pro všechny demotivační. „Přesto to máme již celé hotové a zkoušíme i svítíme jako by premiéra měla být,“ říká. Tím, že se na scénách teď nehraje, mají tanečníci možnost využít jeviště DK Metropol, a o to více pilovat. Celá situace Petra Zusku mrzí. Vždyť na tom už 2,5 měsíce s tanečníky fyzicky dře. Přípravy trvají ale ještě mnohem déle. Dva měsíce předem se řešil střih, text či hudba. „Z toho, že se nehraje, nikdo radost nemá,“ dodává Štěpán Benyovszký.

Vypadnout ze zkušebního procesu si totiž divadelníci nemohou dovolit. „Byl by pak problém v následující sezoně, chyběl by nám čas,“ vysvětluje Lukáš Průdek.

Herečka Kamila Janovičová měla do včerejšího dne ještě vidinu účinkování na komornější scéně Na Půdě, kde hraje v představení Nesmír hlavní postavu. „Dává smysl, že Půdu zrušili taky,“ myslí si herečka. Čekala to? "Nic nečekám, jen sleduji,“ odpovídá Kamila Janovičová. Nálada v divadle podle ní není příliš veselá, i když se zkouší dál. „Pořád máme výhodu, že jsme v angažmá. Herci na volné noze jsou na tom mnohem hůř. Někteří mí kamarádi bez finanční rezervy se hroutí,“ přiznává herečka.

S opatřením vlády ředitel Jihočeského divadla souhlasí. „Je to asi správné, když je tu nemoc, která se šíří světem, a my nevíme, jak ji léčit. Pak jsou opatření na místě,“ myslí si. Vláda by se měla podle něj zamyslet, jak řešit ekonomický dopad. „Bude to mít totiž dalekosáhlé následky,“ tuší.

Vrácení vstupného mohou diváci nárokovat následující den po termínu plánovaného představení. V den, kdy budou mimořádná opatření ukončena, se Jihočeské divadlo vrací k běžnému hracímu režimu.