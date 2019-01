České Budějovice - Jihočeská činohra zinscenovala látku, kterou proslavily dva legendární filmy.

Hudební retrokomedie Škola základ života má 20. dubna od 19 hodin premiéru v Jihočeském divadle. Režisér Mikoláš Tyc a dramaturgyně Kristýna Čepková vyšli z původního dramatu, které Jaroslav Žák napsal pro E.F. Buriana. Doplnili ho o prvky z obou známých filmů a Žákových fejetonů, jež předcházely nápadu napsat hru.

„Forma hudební retrokomedie znamená, že kromě činoherních scén, které dominují, herci zazpívají devět písní z let 1920 – 1944,“ řekla Čepková. Živý doprovod obstará Václav Marek a jeho sedmičlenný orchestr Blue Star. Věnuje se hudebnímu odkazu 30. a 40. let. „Snažíme se, aby zvuk zněl jako tehdy,“ podotkl Marek.

Herci, kteří se představí v dobových kostýmech, prošli i workshopem, při němž se učili tance charleston a Lindy Hop. Podle choreografky Karolíny Hejnové čeká na publikum několik efektních muzikálových čísel. Hlavní dějová linka se točí kolem Jindry Benetky. Toho ztvární loňská posila souboru Jan Hušek.

„Je to ohromná zábava, na jevišti se místy odehrává čirá radost. My si to budeme užívat a věřím, že diváci zrovna tak,“ doplnil herec. Dle režiséra Tyce patří k hlavním tématům komedie radost ze života, pocit svobody a průzkum toho, co si čověk může dovolit vůči kantorům a v životě vůbec. Premiéra i první čtyři plánované reprízy jsou vyprodané.