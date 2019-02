Tábor - Táborský literární festival si letos zvolil za témata Rusko, komiks i samizdat. Centrem dění se nově stane historická budova kotnovské sýpky.

Festival Tabook, na němž se v Táboře od 1. do 4. října představí přes 60 nakladatelů, zahájí literární historik Martin C. Putna. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Skvělých knih je tam pokaždé tolik, že by tam méně zodpovědný jedinec nechal celý plat. Při pohledu na letošní program mezinárodního festivalu kvalitních nakladatelů Tabook to bude asi podobné jako v předchozích letech. Akce, jež přivítá přes 60 malých a středních nakladatelů z Česka i zahraničí, naplní literaturou Tábor od 1. do 3. října a přijede okolo stovky spisovatelů, výtvarníků, typografů, redaktorů i překladatelů.

Festival a jeho čtvrtý ročník zahájí čtvrteční program v Baobab Dílně. Nejdřív bude od 18 hodin číst Karol Sidon alias Chaim Cigan pohádky pro dospělé děti z dosud nevydané knihy Malý pan Talisman. V půl osmé ho vystřídá literární historik Martin C. Putna s knihou Z obrazů kulturních dějin ruské religiozity a pak přijde blok Jiné Rusko, kde se objeví ruští básníci, filosof, nakladatel i opoziční novinář.

Zájem je každoročně o stánky nakladatelů. „Jejich prodejní výstava i velká část programu se letos soustředí v historické budově kotnovské sýpky, která má silného genia loci. Autorská čtení, přednášky, setkání s nakladateli, divadla, dílny, výstavy a rozšířený program pro děti jsou otevřené všem čtenářům, kulturním nadšencům i zvědavcům, dětem i dospělým,“ řekla mluvčí Tabooku Lucia Kopřivová Markovová.

Kromě sýpky, jež se nachází v areálu hotelu Dvořák, v sousedství expozice Táborský poklad, rozžije festival Baobab Dílnu, klub Cesta, bistro Stárkův dům, Galerii U Radnice, Galerii 140, AUX Café, Pivnici U Lva, Bistro Thir, Divadlo Oskara Nedbala a kavárnu MP7.



Mezi hosty jsou známá jména. Novinář a spisovatel Karel Hvížďala, dekadentní básník J. H. Krchovský, přírodovědec Jiří Sádlo, Petr Mano, autor knihy Šarlák o odvrácené tváři Písku 80. let, či Pavel Kosatík, jenž představí svá díla České snění, České okamžiky i novou knihu o sopranistce Jarmile Novotné. Pozvání přijali i ředitel knihovny Libri prohibiti Jiří Gruntorád nebo básník Petr Borkovec. Z Jihočechů se do programu zapojí básnířka Kateřina Bolechová i Miroslav Boček, jenž právě dokončuje román.

Ze zahraničních autorů lákají například rodák z francouzského města Nîmes, David B., jeden z nejslavnějších komiksových tvůrců. Známý je jeho autobiografický komiks Padoucnice, nyní mu vychází novinka inspirovaná adamity a Janem Žižkou. Návštěvníky provede i svou výstavou. Jedna z nejpřekládanějších současných maďarských spisovatelek Krisztina Tóthová přiblíží svůj román Akvárium, z něhož se bude číst dvojjazyčně.

Tabook si zvolil několik témat: komiks, dále samizdat, k čemuž nabídne i obří dílnu, kde si divák sám udělá cyklostyl či xerox. Jiným z bloků budou Neklidné okraje, kultura mimo centra či literatura tam, kde ji nikdo nečeká. Připomínat se bude též 15 let pořádajícího nakladatelství Baobab, formou zábavných čtení, loutkových divadel nebo „recykleliterární“ dílny.

Tradičně rozsáhlý je program pro děti; Tabook přinese i několik koncertů a pět výstav. Podrobnosti jsou na webu www.tabook.cz.