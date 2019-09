V rámci multimediálního festivalu Vltava žije se znovu koná program také v Temelíně. Tam vás v pátek 27. září čeká speciální vodní show.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Návštěvníci uvidí v zámeckém parku u infocentra Jaderní elektrárny Temelín nad vodní hladinou rybníčku projekci do vodní stěny. Tu organizátoři přichystali na téma Přistání na Měsíci, na které se letos festival soustředí. Podívaná vznikne na plátně o velikosti 240 metrů čtverečních vytvořeném podle mluvčího Jaderné elektrárny Temelín Marka Svitáka vysokotlakým čerpadlem. "Půjde o uzavřený okruh, kdy se voda bude vracet zpět do rybníčku. Rozhodně to nebude znamenat vyšší spotřebu vody. Vlastní projekci pak zajistí projektor s vysokou svítivostí, aby dokázal nasvítit vodní stěnu," vysvětluje. Show potrvá přibližně deset minut a bude se opakovat po čtvrt hodině. Začíná se ve 20 h, poslední projekce bude ve 23 h