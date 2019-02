Třeboň - S ředitelem festivalu Třeboňská nocturna o začátcích, Gabriele Beňačkové, letošních tahácích i orchestru ze StarDance.

Miloš Končický, ředitel festivalu Třeboňská nocturna. | Foto: Deník/ Václav Pancer

Již dávno neplatí, že když se řekne Třeboň, vybaví se lidem jen lázně. Daří se zde ve velké míře kultuře. Velký podíl na tom má Miloš Končický, který zde letos již pojedenácté pořádá respektovaný festival Třeboňská nocturna, kde se představí například houslista Josef Špaček či Dasha. „Snažíme se, aby koncerty byly přístupné široké veřejnosti, takže vstupné je minimální,“ říká ředitel festivalu Miloš Končický.

Třeboňská nocturna si v posledních letech získala pověst kvalitního kulturního podniku. Jaká je vlastně jejich historie?

První koncert se uskutečnil v roce 2004. Počátky sahají ale až do roku 1997, kdy jsme v Třeboni uspořádali první cyklus zimních abonentních koncertů. Ty mají od té doby neměnný ráz a sestávají ze šesti koncertů, které uvádíme vždy od října do března. Úmyslem bylo přilákat do lázeňského města lidi i mimo hlavní sezonu, protože kulturní život je zde sice v létě bohatý, ale v zimě už je to horší. Chtěli jsme jej poněkud oživit prostřednictvím vážné hudby. A povedlo se to. Letos to bude ve stejném formátu už poosmnácté a loni se konal jubilejní stý koncert tohoto cyklu, na nějž se sjely největší špičky, které naše republika v komorní hudbě má. Je vidět, že lidé využívají příležitost, kdy nemusí za tím nejlepším, co v české vážné hudbě máme, dojíždět do velkých měst – pravidelně naplníme divadelní sál, kde se sejde okolo 250 lidí. Když jsme tedy viděli, že Třeboň je tomuto žánru nakloněná, zrodil se nápad na Třeboňská nocturna. Ten se podařilo dotáhnout do konce a loni jsme pořádali desátý ročník. Navíc se snažíme, aby koncerty byly přístupné široké veřejnosti, takže vstupné je minimální a cenou odpovídá zhruba tomu, co dnes zaplatíte za lístek do kina.

Mohl byste těm, kteří jej zatím nenavštívili, festival přiblížit?

Jedná se vždy o pět koncertů, ke kterým přidáváme ještě dva doprovodné. Jeden je v lázních Aurora a je prakticky takovým zahájením. Přijíždějí na něj tradičně žáci a absolventi hudební školy v Linci, která je největší svého druhu v celém Rakousku a má tři tisíce posluchačů. Tím druhým je sobotní koncert, což je vlastně soutěž mezi žáky místní hudební školy. Tu navštěvuje krásných 380 studentů, to je na tak malé město neuvěřitelný počet a je skvělé, že tu mladí lidé mají i jiné zájmy než nějaké popíjení a kouření.

Na Třeboňských nocturnech hraje pravidelně absolutní špička. Kdo ve vás zanechal nejhlubší dojem a z koho máte největší radost, že se vám jej podařilo pro festival získat?

Takových byly desítky, spíše stovky. Možná bych ale řekl, že Gabriela Beňačková, což je jedno z největších jmen, která tato země nosí. Je to dáma, která zpívala s největšími esy jako Carreras nebo Domingo, vystupovala v Metropolitní opeře, v La Scale i ve Vídeňské opeře. To jsou pódia, která jsou pro většinu i velice schopných zpěváků jen snem. Byly tady také Eva Urbanová nebo Dagmar Pecková. Musím ale jmenovat ještě jednoho, z kterého mám ohromnou radost, přestože na Nocturnech ještě nevystupoval, ale věřím, že na příštím 12. ročníku vystoupí: basbarytonista Adam Plachetka. Nyní zpívá ve Vídni, má smlouvu s Metropolitní operou a chystá se do La Scaly, takže také patří k těm, kteří dosáhli oněch pomyslných výšin. Přislíbil, že příští rok do Třeboně přijede a velmi se těším. Z komorních umělců na Nocturnech vystupovali všichni nejlepší klavíristé jako Ivo Kahánek, Martin Kasík, profesor Klánský i mladý Lukáš Klánský, na housle zahráli pánové Šporcl, Hudeček, Svěcený a mnozí další. Těch jmen je spousta, mluvil bych hodně dlouho.

Vraťme se k aktuálnímu ročníku. Na koho se mohou návštěvníci těšit letos?

Řeknu to trochu chronologicky. Slavnostní zahájení je jako vždy v úterý, tentokrát 8. července, v konírně zámku a vystoupí na něm naše nejlepší cembalistka Monika Knoblochová s flétnistkou Clarou Novak. Takovou zajímavostí je, že Monika Knoblochová je žačkou čestné občanky Jindřichova Hradce profesorky Růžičkové. Ta, ač sama již léta nevystupuje, přislíbila, že na tomto koncertě bude přítomná. Hned druhý koncert, 9. června, je podle mého názoru jedním z vrcholů festivalu: přijede náš fenomenální houslista Josef Špaček, jenž je mimo jiné prvním houslistou České filharmonie. Znalci jistě ocení, že do Třeboně zavítá. Doprovodí jej neméně úžasný Miroslav Sekyra, který zde již několik houslistů doprovázel. Jejich vystoupení jsem měl možnost vidět vloni na Pražském jaru a byl to nezapomenutelný zážitek.

Také budete mít dva vítěze soutěže Pražského jara…

Tím prvním je polský varhaník Karol Mossakowski a druhou je hráčka na lesní roh Kateřina Javůrková. V pátek přijde takový crossover, protože chceme dát příležitost lidem, kteří mají rádi kvalitní hudbu i z jiných žánrů. Pozvání přijala Dasha s Martinem Kumžákem, jehož orchestr je známý ze StarDance. Přivezou velmi zvláštní úpravy písní známých interpretů jako Stevie Wonder nebo Tom Jones, které budou hrát s Jihočeskou komorní filharmonií. To bude skutečná lahůdka. Tento koncert plánujeme na nádvoří městského úřadu. Doufám tedy, že vyjde počasí. Jinak je toho v programu opravdu mnoho. Kdybychom chtěli vyjmenovat vše, tak by to bylo na dlouho.