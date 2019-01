Hoštice u Volyně /FOTOGALERIE/- Stodola Michala Tučného je v plném proudu, fanoušky neodradil ani neustávající déšť, který od ráná zkrápí místodesítekkoncertů.

Na festivalu Stodola Michala Tučného v Hošticích začíná závěrečná dvorana, při níž budou různí interpreti zpívat písně legendy české country. Jednu z nich, Sundej z hodin závaží, uslyší diváci od Kláry Tibitanzlové, kytaristky skupiny Country Sisters a budějovické rodačky. Její kapela předvedla na přehlídce skutečnou show: v černobílých přiléhavých kostýmcích a bílých kozačkách se společně vlnily do rytmu, hráčka na elektrickou kytaru chvílemi dokonce ležela na zemi a míhala rytmicky nohama. Ačkoli měla kapela problémy se zvukem, kdy jí vypadával signál z bezdrátových mikrofonů, u publika zabodovala. „Bylo to tady super, protože tu bylo tolik lidí,“ říká pětadvacetiletá kytaristka.

Jaký máte vztah k hudbě Michala Tučného?

Byla jsem samozřejmě na koncertě, znám hodně muzikantů, kteří s ním hráli, doprovázel ho budějovický Weekend. Byla jsem s nimi v kontaktu přes tátu, který je muzikant. Byl to super člověk a super muzikant, odmalička jsem ho obdivovala.

Stodola je jeden z největších festivalů tohoto žánru. Jak se vám hrálo?

Super s tím, že tady bylo tolik lidí, protože v Čechách se nám tohle nestává, že bychom hráli pro tak početné publikum. Jediný problém byl, že nám vypadávaly vysílačky, v uších hrozný chaos. Ale snažili jsme si to co nejvíc užít a dát lidem, co šlo. Snad se to aspoň trochu povedlo.

Kde se vlastně v severočeské kapele vzala Jihočeška?

Taky přes tatínka. Znám se s banjistou Vojtou Zíchou, který k nám zašel domů na kafčo a říkal: Country Sisters hledají zpěvačku, nechceš to zkusit? Já jsem tou dobou skončila konzervatoř v Budějovicích a začala jsem učit na částečný úvazek, tak jsem říkala, že za to nic nedám. Šla jsem, holky mě vzaly, následovalo hrozné dilema, jestli se přestěhovat, ale České Budějovice asi těžko opustím.

Musíte dělat kvůli show hudební ústupky?

Určitě. Politika kapely je hodně založená na show, protože tím se odlišujeme. Dívčích kapel taky pár je a my potřebujeme mít něco extra. U nás jsou to kostýmy, bezdráty, můžeme běhat po jevišti, jak chceme. Show se určitě dělají ústupky. Ale není to ve výběru repertoáru. Je to někdy na úkor toho, že je člověk udýchaný a pořádně se nestrefí do struny.

V kapele jste tři zpěvačky, každá z vás zazpívá při dvoraně jednu písničku. Kterou vy a jak se na to těšíte?

Sundej z hodin závaží, to je má oblíbená. Je to nahonem, s Tučňáky jsme neměli zkoušku, ale budu se snažit dát do toho všechno.