Už v příštím týdnu odstartuje v krajském městě jarní kolo první jihočeské talentové akademie. Podzimní běh se setkal s velkým úspěchem. Tentokrát se v Českých Budějovicích setkají ti nejlepší studenti humanitních oborů ze čtrnácti prestižních gymnázií.

Netradiční forma vzdělávání nad rámec běžné středoškolské výuky, možnost dalšího rozvoje, příležitost k poznání stejně nadaných studentů a zároveň vytváření dlouhodobé vize toho, kam se máš náš region posouvat. S tímto posláním se na jaře loňského roku zrodila myšlenka vzniku první jihočeské Talent Akademie. Zatímco v Rakousku a v Německu jsou akademie pro talentované studenty běžnou praxí, u nás je tento systém vzdělávání stále ještě v plenkách. První běh jihočeské Talent Akademie ale ukázal, že i tady jim rozhodně máme co nabídnout.

„Měl jsem možnost navštívit talentové akademie v Bavorsku a v Rakousku a musím říci, že už ta první Talent Akademie se výrazně přiblížila organizaci těch akademií, které probíhají v zahraničí více než 30 let,“ říká spoluorganizátor Talent Akademie jihočeských nadějí a ředitel českobudějovického Gymnázia Česká Antonín Sekyrka.

Patronkou prvního běhu podzimní matematicko-fyzikální Talent Akademie byla předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, pomyslného žezla se letos ujme jeden z nejznámějších českých novinářů Václav Moravec. Pozvání ale přijali i další významné osobnosti.

„Snažíme se vždy přivést do jižních Čech takové osobnosti a špičky ve svých oborech, které budou pro studenty motivací. Letos pozvání přijal komentátor České televize Václav Moravec i řada dalších celorepublikově známých novinářů. Účast nám potvrdil oscarový režisér Jan Svěrák a za studenty by se měl přijet podívat také Jihočech a českobudějovický rodák, herec Karel Roden. Historiky pak určitě zaujme přednáška uznávaného egyptologa Dr. Miroslava Bárty. Myslím, že studenti se rozhodně mají na co těšit,“ říká k programu jarního kola Talent Akademie její zakladatel Martin Kuba.

Kromě odborných přednášek a setkání s významnými osobnostmi budou mít studenti možnost nahlédnout také do regionálních redakcí a poznat práci jihočeských spisovatelů, moderátorů a novinářů. Mediálními partnery Talent Akademie jsou Českobudějovický deník, Jihočeská televize a Hitrádio Faktor.